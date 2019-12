Trajković si bo oddahnil, olimpijska vozovnica za #Tokio2020 je v njegovem žepu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ivan Trajković je na finalnem turnirju velike nagrade v taekwondoju v Moskvi osvojil četrto mesto in se s tem po osvojenih točkah uvrstil na olimpijske igre v Tokiu. V Moskvi ga je v dvoboju za bronasto medaljo z 12:11 premagal olimpijski prvak Radik Isajev iz Azerbajdžana.

"Čeprav sem včeraj oddelal, kar je bilo treba, sem bil danes zelo motiviran, da osvojim bronasto medaljo. To se je tudi videlo v dvoboju. Vodil sem skozi celo borbo, na koncu pa žal nesrečno izgubil za točko proti olimpijskemu prvaku. Na koncu sem tudi močno udaril z roko, kar bi pomenilo zlato točko. A so se sodniki odločili, da točke ni bilo," je bil po dvoboju proti Isajevu nekoliko razočaran Ivan Trajković, edini slovenski tekmovalec v Moskvi.

Med šest najvišje uvrščenih borcev v kategoriji nad 80 kg

Na januarski lestvici se bo uvrstil med šesterico najvišje uvrščenih borcev v kategoriji nad 80 kilogramov. To pomeni, da si je v Rusiji zagotovil še vozovnico za OI 2020.

Po petkovih dveh zmagah in porazu v polfinalu proti Južnokorejcu Kyu Don Inu se je Trajković danes v dvoboju za tretje mesto udaril s skorajda za glavo višjim Isajevom. Azerbajdžanec je skozi dvoboj lovil Trajkovića in ga prehitel v zelo napeti končnici, v kateri je Trajković poskušal narediti preobrat, a mu je na koncu zmanjkalo časa. Trajković se je v tekmi za bron najprej poskušal približati Isajevu in točke zbirati z ročnimi udarci.

Z enim takšnih napadov je povedel, nato pa poskušal držati nasprotnika na distanci. Kljub temu je Isajev pred koncem runde povedel za točko, a je praktično v istem napadu Ivan izenačil na 2:2. Na sredini druge runde je znova udarila Trajkovićeva roka, nato je sledil enak odgovor Azerbajdžanca. V protinapadu je Slovenec dosegel tri točke (dve z udarcem z nogo, eno z roko) in ušel na tri točke razlike.

S tem se je tudi končala druga runda (6:3). V tretji, v kateri je bilo doseženih največ točk, je Trajković zaradi majhne nepazljivosti Isajevu dovolil, da se je približal (7:6), nato ga je padec na tla stal izenačenja (7:7). V začetku zadnje minute je Ivan povedel z 8:7, nato pa še z 10:7. Dobre pol minute pred koncem je Radik znižal na 10:9, nato pa povedel z 10:11. Padec Trajkovića je njegovemu nasprotniku prinesel novo točko (10:12). Trajkoviću je do konca dvoboja uspelo priti še do točke (11:12), v zadnji sekundi pa mu sodniki niso upoštevali ročnega udarca za izenačenje, tako da se je Azerbajdžanec veselil zmage, ki mu je prinesla bronasto medaljo, Traković pa odhoda na OI.

Trener ponosen in hvaležen

"Prvi dan je bil zelo naporen. Bilo je veliko računanja, saj je bilo kar nekaj borcev, ki so se borili za prvih šest mest, ki vodijo na OI. Mislim, da smo bili pri računanju uspešni in da Ivan potuje v Tokio. Vseeno še moramo počakati na grand slam, kjer se lahko eden od zmagovalcev direktno uvrsti na olimpijske igre. Naredili smo vse, kar je bilo v naših močeh. Ivan je prikazal odlične borbe. Še posebej današnja za tretje mesto je bila zelo dobra. S prikazanim smo lahko zadovoljni. Zdaj samo še počakamo na grand slam. Zahvalil bi se Taekwondo zvezi Slovenije za vso podporo, ki nam jo je dajala skozi vsa leta. Še posebej pa za letošnje leto. Zahvalil bi se tudi reprezentančnemu trenerju Draganu Zariću, ki je v Moskvi pripomogel k odličnemu vzdušju in postavitvi prave taktike," je povedal Jure Pantar, ki je tokrat kot trener ob borišču spremljal Trajkovića.