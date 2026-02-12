Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
12. 2. 2026,
17.30

Osveženo pred

31 minut

Lewis Hamilton Williams Carlos Sainz ml. Aston Martin Red Bull Racing Ferrari Mercedes-AMG F1 Formula 1

Četrtek, 12. 2. 2026, 17.30

31 minut

Testiranja, Bahrajn, 2. dan

Noro zapletena "nova" formula 1, Red Bull v prednosti, Aston Martin v zaostanku

Avtor:
M. P.

Isack Hadjar je z Red Bullom vozil drugi dan testiranj. Zaradi pogonskega sklopa naj bi bili v prednosti pred tekmeci.

Isack Hadjar je z Red Bullom vozil drugi dan testiranj. Zaradi pogonskega sklopa naj bi bili v prednosti pred tekmeci.

Foto: Reuters

Drugi dan zimskih testiranj dirkačev in ekip formule 1 je bil v Bahrajnu najhitrejši Charles Leclerc (Ferrari). Drugi čas je dosegel aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren), ki je zaostal pol sekunde. Že tretji Oliver Bearman (Haas) je imel dobro sekundo zaostanka. A ekipe izvajajo različne programe, zato rezultati niso posebej verodostojni. Po prvih izjavah iz Bahrajna je zaradi pogonskega sklopa (Red Bull Ford) v prednosti Red Bull, v precejšnjem zaostanku – kar štirih sekund – pa naj bi bil Aston Martin (Honda).

Bahrajn testiranja Cadillac
Lewis Hamilton (Ferrari) | Foto: Reuters Lewis Hamilton (Ferrari) Foto: Reuters Po šefu Mercedesove ekipe Totu Wolffu je zdaj tudi dirkač Williamsa Carlos Sainz poudaril, da je pogonski sklop, ki ga uporabljata Red Bull in Racing Bulls, torej Red Bull Ford, na samem začetku testiranj najboljši, da so našli najboljše rešitve, kako najbolj optimalno izkoristiti tako električni del pogonskega sklopa kot tudi del motorja z notranjim zgorevanjem. "Sicer smo še precej na začetku testiranj, a glede na podatke prvega dne je pogonski sklop Red Bull Ford očiten korak pred vsemi," je dejal izkušeni Španec. Sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton (Ferrari) je medtem poudaril, da je samo delovanje pogonskega sklopa "noro zapleteno", da ga še sami dirkači težko razumejo in da ga gledalci sploh ne bodo. "Tako zelo je kompleksen, noro kompleksen. Mi smo imeli sedem sestankov v enem dnevu, da so nam ga razložili. Ne vem, očitno bi vsi potrebovali diplomo, da bi ga lahko razumeli."

Bahrajn, testiranja, 2. dan:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:34,273 (139 krogov)
2. Lando Norris (McLaren) +0,511 (148)
3. Oliver Bearman (Haas) +1,121 (130)
4. George Russell (Mercedes) +1,293 (54)
5. Isack Hadjar (Red Bull) +2,288 (87)
6. Gabriel Bortoleto (Audi) +2,397 (66)
7. Pierre Gasly (Alpine) +2,450 (97)
8. Valtteri Bottas (Cadillac) +2,551 (67)
9. Alex Albon (Williams) +2,956 (62)
10. Nico Hülkenberg (Audi) +2,993 (47)
11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3,197 (82)
12. Carlos Sainz (Williams) +3,319 (69)
13. Liam Lawson (Racing Bulls) +3,744 (50)
14. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,975 (98)
15. Sergio Perez (Cadillac) +4,380 (42)
16. Kimi Antonelli (Mercedes) brez časa (3)
Niso vozili: Max Verstappen (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren)

Aston Martin zaradi pogonskega sklopa štiri sekunde v zaostanku

Fernando Alonso (Aston Martin) | Foto: Reuters Fernando Alonso (Aston Martin) Foto: Reuters Po januarskih zasebnih testiranjih se je govorilo, da je v prednosti Mercedesova ekipa, predvsem po zaslugi pogonskega sklopa. A zdaj vsi šele preizkušajo pogonske sklope in jih še izpolnjujejo. V četrtek dopoldne so imeli tako pri Red Bullu kot pri Mercedesu težave prav s pogonskim sklopom. Red Bull je izgubil dve uri dirkanja, Kimi Antonelli pa je z okvaro obtičal že po treh krogih.

Še več težav ima s Hondinim pogonskim sklopom Aston Martin. Že januarja so odpeljali le nekaj krogov, tudi v Bahrajnu pa so za zdaj naredili najmanj krogov. Lance Stroll, ki je z zelenim dirkalnikom vozil v sredo (samo 36 krogov), je tako dejal: "Trenutno smo štiri sekunde ali celo štiri sekunde in pol na krog počasnejši od najhitrejših. Sicer ne moremo vedeti, koliko je imel kdo goriva v dirkalniku, a mislim, da moramo najti štiri sekunde." To bi bil za ekipo, ki se je okrepila z močno inženirsko ekipo na čelu z Adrianom Neweyjem, velik udarec. Ne bo dovolj, da je Newey zasnoval hiter dirkalnik, če ne bo deloval pogonski sklop.

Lando Norris bo z McLarnom marca začel branjenje naslova svetovnega prvaka. | Foto: Reuters Lando Norris bo z McLarnom marca začel branjenje naslova svetovnega prvaka. Foto: Reuters

