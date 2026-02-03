Šef Williamsa: Nihče ne ve, kaj nas čaka na prvi dirki #video

Barve svojega novega dirkalnika FW48 je pokazala ena najuspešnejših ekip formule 1 vseh časov, Williams. Imajo tudi novega pokrovitelja, kar je za manjše ekipe vselej zelo velika stvar. "Radi bi gradili na lanskih uspehih. Nismo pa naivni, vemo, da nas čaka velik izziv. Nihče ne ve, kaj nas čaka na prvi dirki," pravi šef ekipe James Vowles.

Williamsova ekipa formule 1, ki je prejšnjo sezono sklenila na petem mestu med konstruktorji, je obdržala tradicionalne temnomodre barve. Del dirkalnika FW48 je sicer črn, vemo, da v želji, da bi bil dirkalnik čim lažji, skušajo ekipe nanj nanesti še čim manj barve. Barvna novost na Williamsu je svetlomoder pas na stranicah, ki je posledica novega pokrovitelja. To je postala britanska banka Barclays.

V videu poglejte več posnetkov nove podobe Williamsovega dirkalnika:

Carlos Sainz je lani presenetil z dvema tretjima mestoma. Foto: Reuters Lansko peto mesto in 137 točk je bila najboljša sezona Williamsa po letu 2016. Novinec v ekipi, izkušeni Carlos Sainz, jim je pridirkal tudi dve tretji mesti. Obdržali so oba dirkača, Alex Albon je prav pri Williamsu oživil svojo kariero. Rezultatska krivulja se je pri ekipi iz angleškega Grova začela obračati navzgor po prihodu novega šefa ekipe Jamesa Vowlesa, ki samozavestno zre v novo sezono. Ta prinaša novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov, tako so vse ekipe začele iz ničle. "Veselimo se nove sezone. Imamo odličen dirkaški dvojec in nekaj novih partnerjev. Radi bi gradili na lanskih uspehih. Nismo pa naivni, vemo, da nas čaka velik izziv. Nihče ne ve, kaj nas čaka na prvi dirki. Komaj pa čakamo, da to izvemo."

Williams je nedavna zasebna testiranja v Barceloni izpustil, saj njihov dirkalnik še ni bil nared za dirkanje. Zato so v nekolikšnem zaostanku za tekmeci. Ali pa so se le skrivali. Tudi dirkalnik ekipe Aston Martin, ki ga je prvič dizajniral Adrian Newey, je naredil le 65 krogov. Ti dve ekipi tako pred testiranji v Bahrajnu, ki bodo sredi februarja, ostajata največji neznanki. Je pa tudi res, da Williams uporablja Mercedesov pogonski sklop in menjalnik, tako da so nekaj informacij o tem dobili od Mercedesove tovarniške ekipe.