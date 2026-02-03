Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
3. 2. 2026,
15.30

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Alex Albon Carlos Sainz ml. James Vowles Formula 1 Williams

Torek, 3. 2. 2026, 15.30

2 minuti

Barve novega dirkalnika je pokazal še Williams

Šef Williamsa: Nihče ne ve, kaj nas čaka na prvi dirki #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Williams FW48 2026 | To je FW48, novi dirkalnik Williamsove ekipe formule 1. | Foto Williams Racing

To je FW48, novi dirkalnik Williamsove ekipe formule 1.

Foto: Williams Racing

Barve svojega novega dirkalnika FW48 je pokazala ena najuspešnejših ekip formule 1 vseh časov, Williams. Imajo tudi novega pokrovitelja, kar je za manjše ekipe vselej zelo velika stvar. "Radi bi gradili na lanskih uspehih. Nismo pa naivni, vemo, da nas čaka velik izziv. Nihče ne ve, kaj nas čaka na prvi dirki," pravi šef ekipe James Vowles.

Mercedes W17
Sportal To je novi Mercedes, ki naj bi bil številka 1 #video

Williamsova ekipa formule 1, ki je prejšnjo sezono sklenila na petem mestu med konstruktorji, je obdržala tradicionalne temnomodre barve. Del dirkalnika FW48 je sicer črn, vemo, da v želji, da bi bil dirkalnik čim lažji, skušajo ekipe nanj nanesti še čim manj barve. Barvna novost na Williamsu je svetlomoder pas na stranicah, ki je posledica novega pokrovitelja. To je postala britanska banka Barclays.

V videu poglejte več posnetkov nove podobe Williamsovega dirkalnika:

Carlos Sainz je lani presenetil z dvema tretjima mestoma. | Foto: Reuters Carlos Sainz je lani presenetil z dvema tretjima mestoma. Foto: Reuters Lansko peto mesto in 137 točk je bila najboljša sezona Williamsa po letu 2016. Novinec v ekipi, izkušeni Carlos Sainz, jim je pridirkal tudi dve tretji mesti. Obdržali so oba dirkača, Alex Albon je prav pri Williamsu oživil svojo kariero. Rezultatska krivulja se je pri ekipi iz angleškega Grova začela obračati navzgor po prihodu novega šefa ekipe Jamesa Vowlesa, ki samozavestno zre v novo sezono. Ta prinaša novo generacijo dirkalnikov in pogonskih sklopov, tako so vse ekipe začele iz ničle. "Veselimo se nove sezone. Imamo odličen dirkaški dvojec in nekaj novih partnerjev. Radi bi gradili na lanskih uspehih. Nismo pa naivni, vemo, da nas čaka velik izziv. Nihče ne ve, kaj nas čaka na prvi dirki. Komaj pa čakamo, da to izvemo."

Williams je nedavna zasebna testiranja v Barceloni izpustil, saj njihov dirkalnik še ni bil nared za dirkanje. Zato so v nekolikšnem zaostanku za tekmeci. Ali pa so se le skrivali. Tudi dirkalnik ekipe Aston Martin, ki ga je prvič dizajniral Adrian Newey, je naredil le 65 krogov. Ti dve ekipi tako pred testiranji v Bahrajnu, ki bodo sredi februarja, ostajata največji neznanki. Je pa tudi res, da Williams uporablja Mercedesov pogonski sklop in menjalnik, tako da so nekaj informacij o tem dobili od Mercedesove tovarniške ekipe.

Lewis Hamilton Ferrari
Sportal Prva testiranja: najboljši obet za Ferrari in Mercedes
Tim Gajser Yamaha 2026
Sportal Gajser dobil opozorilo. Kako ga je prehitel 19-letnik! #video
Tim Gajser Yamaha 2026
Sportal Gajser že na prvi dirki z Yamaho zelo hiter, med najboljšimi tudi Pancar
Alex Albon Carlos Sainz ml. James Vowles Formula 1 Williams
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.