"Rad imam to službo. Rad delam z ekipo in dirkam za navijače. Imam srečo, da lahko delam, kar delam. Veselim se nove sezone," po zaključku zimskih testiranj sporoča Lewis Hamilton, ki je bil pred tremi meseci po koncu svoje prve sezone s Ferrarijem precej obupan. Prvič v karieri ni niti enkrat stopil na zmagovalni balkon.

Za sedemkratnim svetovnim prvakom in zmagovalcem rekordnih 105 dirk Lewisom Hamiltonom je najslabša sezona v njegovi 19-letni karieri. V prvem letu sodelovanja s Ferrarijem je zbral le 156 točk, prvič se mu je zgodilo, da niti enkrat ni stopil na zmagovalni balkon. Medtem je bil Charles Leclerc v enakem dirkalniku sedemkrat med najboljšimi tremi, osvojil pa je 242 točk. Čeprav je imel še veljavno pogodbo s Ferrarijem za sezono 2026, so številni ugibali, da bo vrgel puško v koruzo in končal kariero. Nenazadnje ima 41 let. "Odklopil se bom, z nikomer ne bom govoril. To zimo me ne bo nihče mogel priklicati. Sploh ne bom imel pri sebi telefona," je dejal v eni zadnjih izjav po finalu lanske sezone v Abu Dabiju.

"Tole bo ena super sezona"

Lewis Hamilton je spet tisti stari Lewis, ki v prvi vrsti uživa v dirkanju. Foto: Reuters "Resetiral sem. Spet sem svež. Nikamor ne grem. Ostanite z mano," britanski dirkač sporoča dobre tri mesece pozneje. V čustvenem sporočilu, ki ga je po zaključku zimskih testiranj objavil na Instagramu, se je še zadnjič ozrl na lansko sezono. "Za trenutek sem pozabil, kdo sem bil. A po vaši zaslugi sem misli spet pravilno naravnal. Vem, kaj je pred mano. Tole bo ena super sezona."

Ferrari je z Leclercom zadnji dan testiranj v Bahrajnu postavil najboljši čas. Rdeči dirkalnik je bil zanesljiv. Hamilton je za razliko od lanskega sodeloval pri njegovem nastajanju. Nova generacija dirkalnikov tudi bolj ustreza njegovemu dirkaškemu slogu. Zapisal je, da je z zanimanjem spremljal, kako je dirkalnik nastajal. "Vse je zgrajeno od začetka. Večkrat je bil na novo oblikovan. In potem smo le redki, ki to lahko preizkusimo na stezi. Tega občutka se nikoli ne naveličaš. Rad bi se zahvalil vsem v tovarni za vloženo delo do tega trenutka! Res sem vam hvaležen."

Čustvena objava Lewisa Hamiltona po koncu testiranj v Bahrajnu:

Prva dirka sezone bo že čez dva tedna v Melbournu v Avstraliji.