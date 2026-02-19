Predzadnji dan zimskih testiranj ekip formule 1 je Ferrari presenetil z inovacijo, ki je še nismo videli. Na dirkalnik SF-26 so namestili novo zadnje krilce, kjer se zgornja plošča ne odpira kot do zdaj, ampak se obenem še obrne za 180 stopinj. Medtem je bil peti dan testiranj na prvem mestu znova Mercedesov dirkač, tokrat Kimi Antonelli.

"Zaprta" zgornja plošča na zadnjem krilcu. Odprejo jo na dolgih ravninah. Na zgornji fotografiji je odprta in obrnjena. Foto: Guliverimage Sistem DRS (premično zadnje krilce), ki so ga za lažja prehitevanja v formuli 1 uporabljali prejšnja leta, je preteklost. Z novo generacijo dirkalnikov so ekipe lahko same preizkušale različne rešitve oblikovanja zadnjega krilca. Ferrari je v četrtek na testiranjih v Bahrajnu prvič pokazal inovativno krilce. Zgornja loputa se ne le odpre, ampak se tudi obrne za 180 stopinj, zato je reža med zgornjim in spodnjim delom krilca precej večja. Ta naj bi povečala podtlak in zmanjšala upor. To je lep dokaz, da novi pravilnik inženirjem dopušča precej več svobode kot dozdajšnji. Za zdaj Ferrari takšno krilce le preizkuša – ni nujno, da bo z njim na prvi dirki 8. marca v Melbournu res nastopil.

Poglejte, kako se obrne zgornja plošča na zadnjem krilcu Ferrarija SF-26:

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Primerjava med zadnjim krilcem na Ferrariju v sredo in četrtek:

The innovation never stops in F1



Contrast and compare @ScuderiaFerrari's different rear wing systems 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/kd6HRINJFA — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Že v sredo so na novega Ferrarija namestili manjše krilce pred izpuhom, da bi v počasnih in srednje hitrih zavojih za boljšo aerodinamiko dirkalnika skušali izkoristiti izpušne pline.

Antonelli še za šest desetink izboljšal najhitrejši krog

V četrtek je bil najhitrejši Kimi Antonelli. Foto: Reuters Tako kot v sredo je najhitrejši krog dneva dosegel dirkač Mercedesove ekipe, a tokrat Andrea Kimi Antonelli, ki se je kot prvi na letošnjih testiranjih spustil pod mejo 1:33. Oscar Piastri (McLaren) je na drugem mestu zaostal manj kot desetinko. Sledila sta jima Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Ferrari). Aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren) je dosegel peti čas dneva. Anglež pravi, da so pri McLarnu za odtenek za najhitrejšimi.

Ugibanja, da so štiri največje ekipe zadnjih let najmočnejše tudi z novo generacijo dirkalnikov, pa se zdijo vse bolj resnična. Potrjuje pa se še ena stvar: da ima Aston Martin velike težave z vzdržljivostjo. Še drugi dan zapored jim je zatajil menjalnik. Fernando Alonso je tako odpeljal samo 68 krogov (Verstappen na primer 139) in na 15. mestu zaostal več kot štiri sekunde.

Testiranja se bodo končala v petek, prva velika nagrada sezone pa sledi med 6. in 8. marcem, že tradicionalno bo to dirka v avstralskem Melbournu.

Bahrajn, testiranja, peti dan:



1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:32,803 (79 krogov)

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,058 (86)

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,359 (139)

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,605 (78)

5. Lando Norris (McLaren) +0,650 (72)

6. Franco Colapitno (Alpine) +1,015 (120)

7. Nico Hülkenberg (Audi) +1,184 (73)

8. George Russell (Mercedes) +1,308 (77)

9. Esteban Ocon (Haas) +1,398 (58)

10. Liam Lawson (Racing Bulls) +1,729 (106)

11. Alex Albon (Williams) +1,752 (117)

12. Gabriel Bortoleto (Audi) +2,460 (29)

13. Oliver Bearman (Haas) +2,476 (69)

14. Sergio Perez (Cadillac) +2,566 (50)

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +4,669 (68)

16. Valtteri Bottas (Cadillac) +7,390 (58)

Niso vozili: Isack Hadjar (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams)

Pogonski sklop in menjalnik iz Hondine delavnice sta se za zdaj izkazala za najmanj vzdržljiva in najpočasnejša. Foto: Reuters