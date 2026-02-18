Začel se je drugi sklop zimskih testiranj ekip formule 1. Prvi dan je najhitrejši krog odpeljal George Russell, še hitrejšega od najboljšega prejšnjega tedna. Tekmeci iz ekip, ki se zadnja leta uvrščajo v sredino razpredelnice, se bojijo, da so Mercedes, McLaren, Ferrari in Red Bull z novimi pravili oziroma novo generacijo dirkalnikov še povečali svojo prednost.

Carlos Sainz je zaskrbljen nad prednostjo največjih štirih ekip. Foto: Reuters Pred začetkom drugega sklopa zimskih testiranj iz ekip, ki se zadnja leta uvrščajo v zlato sredino, prihajajo besede, da imajo največje štiri ekipe - McLaren, Mercedes, Red Bull in Ferrari - z novo generacijo dirkalnikov še večjo prednost kot doslej. "Zdi se, da se je prednost največjih ekip, prvih štirih iz lanske sezone, še povečala," meni Carlos Sainz (Williams). "Čaka nas veliko dela, da bomo na prvih dirkah, v naslednjih mesecih skušali zmanjšati zaostanek." Podobno razmišlja Esteban Ocon (Haas): "Rad bi dal drugačno mnenje, a povsem jasno je, katere so trenutno prve štiri ekipe. Prvih osem je v razmiku treh, štirih sekund, drugi pa smo sekundo za njimi. Ne pravim pa, da bo tako tudi v Melbournu, saj so vse ekipe že na ta testiranja prišla s številnimi posodobitvami." Prejšnji teden je najhitrejši krog 1:33,669 odpeljal Kimi Antonelli (Mercedes), drugi čas je dosegel Lewis Hamilton (Ferrari), tretjega Oscar Piastri (McLaren) in četrtega Max Verstapppen (Red Bull). Peti Oliver Bearman (Haas) je bil sedem desetink za Verstappnom in že skoraj dve za Antonellijem.

Oscar Piastri je za najhitrejšim v sredo zaostal le stotinko. Foto: Reuters Prvi dan drugega tridnevnega sklopa testiranj je bil znova na prvem mestu Mercedesov dirkač, George Russell je krog odpeljal v času 1:33,459. Piastri je na drugem mestu zaostal vsega stotinko, Charles Leclerc (Ferrari) na tretjem skoraj tri desetinke. Znova so imeli največ težav z dirkalnikom oziroma Hondinim pogonskim sklopom pri ekipi Aston Martin. Fernando Alonso je lahko odpeljal samo 28 krogov. Na zadnjih dveh mestih sta bila dirkača nove ekipe Cadillac, Valtteri Bottas in Sergio Perez, ki sta zaostala več kot tri sekunde, sta skupaj odpeljala le 59 krogov. Za primerjavo: Mercedesova voznika sta naredila 145 krogov.

Bahrajn, testiranja, 4. dan:



1. George Russell (Mercedes) 1:33,459

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,010

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,280

4. Lando Norris (McLaren) +0,594

5. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,699

6. Isack Hadjar (Red Bull) +0,801

7. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,840

8. Carlos Sainz (Williams) +1,654

9. Franco Colapinto (Alpine) +1,795

10. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,804

11. Alex Albon (Williams) +2,231

12. Liam Lawson (Racing Bulls) +2,294

13. Oliver Bearman (Haas) +2,319

14. Pierre Gasly (Alpine) +2,439

15. Lance Stroll (Aston Martin) +2,515

16. Esteban Ocon (Haas) +2,959

17. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,077

18. Nico Hülkenberg (Audi) +3,282

19. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3,310

20. Valtteri Bottas (Cadillac) +3,339

21. Sergio Perez (Cadillac ) +4,732

Ni vozil: Max Verstappen (Red Bull)

Merjenje kompresijskega razmerja še naprej jezi Mercedesove tekmece

Francoski Renault je opustil razvoj motorjev za formulo 1, tako njihova ekipa Alpine po novem uporablja Mercedesove pogonske sklope in se tako nadeja boljših rezultatov. Foto: Reuters V zakulisju testiranj ekipe, ki ne uporabljajo Mercedesovih pogonskih sklopov, še naprej jezi nemški proizvajalec, ki naj bi našel luknjo v pravilniku. Od lani so kompresijsko razmerje iz 18:1 zmanjšali na 16:1. Pri konstruktorjih motorjev Ferrariju, Red Bull Fordu, Hondi in predvsem pri Audiju trdijo, da Mercedesov pogonski sklop še naprej deluje bližje razmerju 18:1. Fia je zdaj sklenila, da bodo do poletja skušali najti dogovor o tem, kako se bo merilo razmerje, da bo povšeči vsem ekipam. Meri se namreč, ko je dirkalnik oziroma pogonski sklop ugasnjen, pri Mercedesovem motorju naj bi se kompresijsko razmerje med vožnjo spremenilo. Medtem ne le v Mercedesovi ekipi, ampak tudi pri vseh njenih odjemalcih pogonskih sklopov (Alpine, Williams in McLaren), trdijo, da je le ta v skladu z vsemi pravili. "Sam nisem zaskrbljen, saj menim, da so pravila povsem jasna, kako se meri kompresijsko razmerje. Povsem zaupamo Mercedesu," je dejal izvršni direktor Alpinove ekipe Steve Nielsen.