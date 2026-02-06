Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Petek,
6. 2. 2026,
20.10

57 minut

stavnice McLaren Mercedes-AMG F1 George Russell Lando Norris Formula 1

Petek, 6. 2. 2026, 20.10

57 minut

George Russell in Mercedes favorita stavnih hiš

Norris se v smehu strinja s stavnicami: Russell je velik favorit!

Lando Norris se – v smehu – strinja s stavniškimi hišami, da je Mercedes favorit letošnje sezone formule 1.

Foto: Reuters

Lando Norris se – v smehu – strinja s stavniškimi hišami, da je Mercedes favorit letošnje sezone formule 1.

Foto: Reuters

Svetovni prvak formule 1 Lando Norris se – v smehu – strinja z stavničarskimi hišami, da sta favorita za letošnji lovoriko v kraljici avtomotošporta George Russell in Mercedes.

Mercedes W17
Norrisa so tako v pogovoru za britanski Sky Sports prosili za komentar favoritov na stavnicah. In je Anglež v smehu odgovoril: "George je velik favorit! Povsem se strinjam s stavničarji." Mercedesova ekipa je bila v Barceloni res v ospredju, naredila je tudi največ krogov. Govori se, da naj bi imela prednost tudi v novih pogonskih sklopih. Te sicer uporablja tudi McLarnova ekipa. Tudi aktualni svetovni prvak je pohvalil Mercedesove motorje. Lani je Norris zbral 423 točk oziroma 104 več od četrtega Russella, McLaren pa za konstruktorski naslov 833 točk oziroma 366 več od drugouvrščenega Mercedesa.

Sezona 2026 se začenja prvi marčevski konec tedna v Melbournu. McLaren bo uradno svoj dirkalnik predstavil v ponedeljek, 9. februarja. 

Williams FW48 2026
Lewis Hamilton Ferrari
Audi F1
Melbourne Lando Norris McLaren
