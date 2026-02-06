Norris se v smehu strinja s stavnicami: Russell je velik favorit!

Svetovni prvak formule 1 Lando Norris se – v smehu – strinja z stavničarskimi hišami, da sta favorita za letošnji lovoriko v kraljici avtomotošporta George Russell in Mercedes.

Mercedes je pred dnevi že pokazal barve svojega dirkalnik W17, McLaren ga bo v ponedeljek, 9. februarja. Foto: Mercedes-AMG F1 Čeprav so dirkači in ekipe formule 1 opravili le zasebna testiranja v Barceloni in jih tista prava pred sezono 2026 čakajo šele sredi februarja v Bahrajnu, pa so največje stavne hiše že začele z vplačili na to, kdo bo svetovni prvak med dirkači in kdo med konstruktorji. George Russell in Mercedes imata po njihovem mnenju največ možnosti, torej vam stava nanju prinaša najmanjši zaslužek. Med dirkači je na drugem mestu Max Verstappen (Red Bull) in šele na tretjem aktualni prvak Lando Norris, med ekipami pa na drugem McLaren, že tretjemu Ferrariju pa dajejo precej manj možnosti.

Norrisa so tako v pogovoru za britanski Sky Sports prosili za komentar favoritov na stavnicah. In je Anglež v smehu odgovoril: "George je velik favorit! Povsem se strinjam s stavničarji." Mercedesova ekipa je bila v Barceloni res v ospredju, naredila je tudi največ krogov. Govori se, da naj bi imela prednost tudi v novih pogonskih sklopih. Te sicer uporablja tudi McLarnova ekipa. Tudi aktualni svetovni prvak je pohvalil Mercedesove motorje. Lani je Norris zbral 423 točk oziroma 104 več od četrtega Russella, McLaren pa za konstruktorski naslov 833 točk oziroma 366 več od drugouvrščenega Mercedesa.

Sezona 2026 se začenja prvi marčevski konec tedna v Melbournu. McLaren bo uradno svoj dirkalnik predstavil v ponedeljek, 9. februarja.