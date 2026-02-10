Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
10. 2. 2026,
18.30

53 minut

prometna nesreča Formula 1 Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli

Torek, 10. 2. 2026, 18.30

Andrea Kimi Antonelli

Mladi dirkač formule 1 doživel prometno nesrečo

M. P.

Andrea Kimi Antonelli | Foto Reuters

Andrea Kimi Antonelli

Foto: Reuters

Mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli, dirkač Mercedesove ekipe formule 1, je v soboto doživel prometno nesrečo v bližini svojega doma v San Marinu. Ni poškodovan in bo ta teden lahko nastopal na testiranjih v Bahrajnu.

prometna nesreča Formula 1 Mercedes-AMG F1 Andrea Kimi Antonelli
