Mladi dirkač formule 1 doživel prometno nesrečo

Mladi Italijan Andrea Kimi Antonelli, dirkač Mercedesove ekipe formule 1, je v soboto doživel prometno nesrečo v bližini svojega doma v San Marinu. Ni poškodovan in bo ta teden lahko nastopal na testiranjih v Bahrajnu.

Dan pred začetkom testiranj v Barceloni je Mercedesova ekipa formule 1 potrdila, da je bil njen dirkač Andrea Kimi Antonelli res udeležen v prometni nesreči. Očitno je sam zletel s ceste, saj v nesreči ni bilo udeleženo nobeno drugo vozilo. Mladi Italijan je sam poklical policijo. Zgodilo se je v San Marinu, blizu njegovega doma.

"Policija je obravnavala mesto nesreče. Kimi jo je poklical sam. Udeleženo je bilo le njegovo vozilo. Čeprav je bil njegov osebni avtomobil poškodovan, pa jo je Kimi odnesel brez poškodb," so sporočili iz Mercedesa, ki naj bi izdelal najhitrejši dirkalnik. Prve odgovore o razmerju moči bodo dali prvi trije dnevi testiranj, ki bodo potekali od srede do petka.