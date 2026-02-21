Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Charles Leclerc George Russell McLaren Red Bull Racing Cadillac Aston Martin Ferrari Mercedes-AMG F1 Formula 1

Sobota, 21. 2. 2026, 8.40

6 minut

Po koncu zimskih testiranj ekip formule 1

Ob teh številkah se Ferrariju in Mercedesu lahko smeji

testiranja Bahrajn Charles Leclerc Ferrari | V Bahrajnu smo nekajkrat preizkusili tudi štart, saj bo speljevanje s tako drugačnim pogonskim sklopom (50-odstotno električni del, 50-odstotno del z notranjih izgorevanjem) precej drugačen. Očitno so najboljše delo naredili pri Ferrariju. | Foto Reuters

V Bahrajnu smo nekajkrat preizkusili tudi štart, saj bo speljevanje s tako drugačnim pogonskim sklopom (50-odstotno električni del, 50-odstotno del z notranjih izgorevanjem) precej drugačen. Očitno so najboljše delo naredili pri Ferrariju.

Foto: Reuters

Čez dva tedna se bomo zbujali zgodaj zjutraj in na trnih spremljali uvodno veliko nagrado nove ere formule 1, v soboto sedmega marca kvalifikacije in v nedeljo osmega prvo od 24 dirk na dirkališču Albert Park v Melbournu. Po končanih testiranjih v Bahrajnu lahko le ugibamo, da sta po novih pravilih najboljši dirkalnik in pogonski sklop izdelala Mercedes in Ferrari, najbližje pa naj bi jim bila McLaren in Red Bull.

testiranja Bahrajn Charles Leclerc Ferrari
Sportal Za konec vrhunski krog za Ferrari, težave ima tudi Mercedes

Največ kilometrov je na testiranjih naredila Mercedesova ekipa, samo George Russell jih je odpeljal kar 3523. | Foto: Reuters Največ kilometrov je na testiranjih naredila Mercedesova ekipa, samo George Russell jih je odpeljal kar 3523. Foto: Reuters Ker na testiranjih vsaka ekipa opravlja svoj delo, sami rezultati niso povsem verodostojni, a prvo sliko le dajejo. Najhitrejši krog šestih dni dirkanja v Bahrajnu je v petek popoldne odpeljal Charles Leclerc (Ferrari), največ dni sta bila sicer na prvem mestu dirkača Mercedesove ekipe. Več povedo številke o odpeljanih krogih, saj je ob novi generaciji dirkalnikov prvi izziv že vzdržljivost materiala. Tukaj imata največ težav Aston Martin in Cadillac. Največ krogov oziroma kilometrov je naredil George Russell (Mercedes). Mercedesova ekipa je odpeljala kar trikrat več krogov kot ekipa Aston Martin. Zbrali smo nekaj najbolj zanimivih številk s testiranj.

Najhitrejši časi in število krogov v drugem tednu Bahrajna:

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:31,992 (202 kroga)
2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:32,803 (197)
3. Oscar Piastri (McLaren) 1:32,861 (222)
4. Lando Norris (McLaren) 1:32,871 (173)
5. Max Verstappen (Red Bull) 1:33,109 (204)
6. George Russell (Mercedes) 1:33,197 (235)
7. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:33,408 (122)
8. Pierre Gasly (Alpine) 1:33,421 (179)
9. Oliver Bearman (Haas) 1:33,487 (199)
10. Gabriel Bortolero (Audi) 1:33,755 (171)
11. Franco Colapinto (Alpine) 1:33,818 (180)
12. Nico Hülkenberg (Audi) 1:33,987 (186)
13. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34,149 (240)
14. Esteban Ocon (Haas) 1:34,201 (205)
15. Isack Hadjar (Red Bull) 1:34,260 (125)
16. Carlos Sainz (Williams) 1:34,342 (196)
17. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:34,532 (167)
18. Alex Albon (Williams) 1:34,555 (172)
19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1:35,290 (131)
20. Sergio Perez (Cadillac) 1:35,369 (135)
21. Lance Stroll (Aston Martin) 1:35,974 (32)
22. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:36,536 (96)
Največ odpeljanih kilometrov na celotnih testiranjih:

6.202 kilometra - Mercedes
6.118 - Haas (Ferrari)
6.081 - Ferrari
5.777 - McLaren (Mercedes)
5.458 - Racing Bulls (Red Bull Ford)
5.289 - Alpine (Mercedes)
5.048 - Red Bull (Red Bull Ford)
4.942 - Audi
4.276 - Williams (Mercedes)
3.935 - Cadillac (Ferrri)
2.115 - Aston Martin (Honda)
Charles Leclerc George Russell McLaren Red Bull Racing Cadillac Aston Martin Ferrari Mercedes-AMG F1 Formula 1
