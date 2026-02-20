Charles Leclerc je s Ferrarijem tik pred koncem zimskih testiranj odpeljal najboljši čas kroga na dirkališču Sakhir v Bahrajnu. S časom 1:31,992 je bil skoraj devet desetink hitrejši od aktualnega svetovnega prvaka Landa Norrisa (McLaren), medtem ko sta tretji Max Verstappen (Red Bull) in četrti George Russell (Mercedes) zaostala že celo sekundo. Večji del testiranj je bila sicer najhitrejša Mercedesova ekipa, a Russell pravi, da imajo tudi oni svoje težave. Od prve od 24 letošnjih velikih nagrad nas ločita samo še dva tedna.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Foto: Reuters Končan je še zadnji tridnevni sklop zimskih testiranj ekip formule 1. Večino dni je bil na prvem mestu eden od Mercedesovih dirkačev, George Russell ali Andrea Kimi Antonelli. Čeprav sta odpeljala tudi veliko krogov, pa britanski voznik, ki je eden prvih favoritov sezone, opozarja, da morajo prav na vzdržljivosti materiala narediti več. "Kimi je imel dopoldne težavo z dirkalnikom in smo takoj izgubili nekaj ur. Enako je bilo prejšnji teden. Veliko je pozitivnega: občutek v dirkalniku je dober, nov pogonski sklop se zdi močan in napredujemo iz dneva v dan. Moramo pa izboljšati vzdržljivost." Russell priznava, da imajo še eno težavo. To so štarti. Z novimi pogonskimi sklopi, ki so 50-odstotno električni in 50-odstotno z notranjih izgorevanjem, je speljevanje s štartne vrste drugačno. Na enem od dveh treningov štartov v Bahrajnu smo videli, kako je Lewis Hamilton (Ferrari) z 11. štartnega mesta prišel mimo svojega rojaka in celo kot prvi v prvi zavoj. Zadnji dan testiranj je sicer najboljši dosežek vseh šestih dni dosegel Charles Leclerc (Ferrari)

Bahrajn, testiranja, šesti dan:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:31,992 (132 krogov)

2. Lando Norris (McLaren) +0,879 (47)

3. Max Verstappen (Red Bull) +1,117 (65)

4. George Russell (Mercedes) +1,205 (82)

5. Pierre Gasly (Alpine) +1,429 (118)

6. Oliver Bearman (Haas) +1,495 (88)

7. Gabriel Bortoleto (Audi) +1,763 (71)

8. Kimi Antonelli (Mercedes) +1,924 (49)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2,157 (165)

10. Carlos Sainz (Williams) +2,350 (141)

11. Oscar Piastri (McLaren) +2,360 (66)

12. Esteban Ocon (Haas) +2,502 (82)

13. Isack Hadjar (Red Bull) +2,519 (59)

14. Valtteri Bottas (Cadillac) +3,298 (38)

15. Nico Hülkenberg (Audi) +4,027 (64)

16. Sergio Perez (Cadillac) +8,850 (61)

17. Lance Stroll (Aston Martin) brez časa (6)

Niso vozili: Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), 21. Franco Colapinto (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari)

V novi sezoni, ki se začne čez dva tedna z VN Avstralije, bo naslov prvaka branil Lando Norris (McLaren). Foto: Reuters

Honda ima toliko težav, da je moral Aston Martin omejiti število krogov

Fernando Alonso (Aston Martin) Foto: Reuters Največ težav z vzdržljivostjo pogonskega sklopa in menjalnika je na testiranjih imela ekipa Aston Martin. Njen novi motorni partner je Honda, ki je prejšnja leta uspešno sodelovala z Red Bullom, pred tem pa že imela težave, ko je dobavljala pogonske sklope McLarnu. "Zaradi težav z baterijo v električnem delu pogonskega sklopa dirkalnika Fernanda Alonsa smo v četrtek skrajšali testni dan. Nato smo v tovarni v Sakuru opravili več simulacij. Ker imamo tudi omejeno število rezervnih delov za pogonski sklop, bo Aston Martin zadnji dan delal le krajše sklope dirkanja." Situacija se je nato izkazala za še slabšo, ne le, da v petek niso mogli narediti simulacije dirke, odpeljali so le šest počasnih krogov. Samo dva tedna pred začetkom uvodnega dirkaškega tedna v Melbournu je to za Hondi in ekipo Aston Martin precej skrb vzbujajoče. Lance Stroll je pred dnevi dejal, da so štiri sekunde na krog počasnejši od najboljših ekip. Podobno v zaostanku z večino ekip je tudi nova ekipa Cadillac.

Valtteri Bottas (Cadillac) bo skupaj s še enim izkušenim voznikom, Sergiom Perezom, skušal pomagati novi ameriški ekipi na trnovi poti med najboljše. Foto: Guliverimage