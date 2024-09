Dirke svetovnega prvenstva v motokrosu vendarle ne bomo prvič spremljali v ponedeljek. Zaradi napovedanega ekstremnega vremena – tajfun Bebinca naj bi nad Šanghaj prinesel več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter – so dogajanje z dveh dni skrčili na en sam dan. Odpovedali so kvalifikacijsko vožnjo, da bodo namesto te v nedeljo izpeljali za ponedeljek prevideni prvo in drugo vožnjo za veliko nagrado Kitajske.