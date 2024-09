Zakaj Tim Gajser za 50. zmago dirka v ponedeljek zjutraj

Gajser ima 14 točk prednosti pred Pradom

Jan Pancar lahko napreduje na 13. mesto. Foto: Guliverimage V svetovnem prvenstvu v motokrosu zdaj ni več popravnih izpitov. Do konca sta samo še dve veliki nagradi, samo še šest voženj, na voljo je še 120 točk. Med prvim in drugim v skupnem seštevku močnejšega razreda MXGP pa je samo 14 točk. Vodi Tim Gajser (Honda), ki je letos dobil štiri dirke, a ni bil niti enkrat slabši kot četrti, drugi pa je Jorge Prado (GasGas), ki je preteklo nedeljo zmagal že devetič. Tretji Jeffrey Herlings (KTM) ima po le šestem mestu v Turčiji zdaj že 53 točk zaostanka za slovenskim asom in zato samo še teoretične možnosti za svojo šesto svetovno lovoriko. Za šesto se poteguje tudi Gajser (peto v MXGP), za Prada pa bi bila to četrta (druga v MXGP). V Šanghaju bo dirkal tudi drugi Slovenec v elitnem razredu. Jan Pancar (TEM JP252 KTM) je z družinsko ekipo na 14. mestu sezone, a bi lahko še dobil eno mesto, saj Pauls Jonass (Honda) zaradi poškodbe ne nastopa.

MXGP, skupni seštevek (18/20):



1. Tim Gajser (Honda) 910 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 896

3. Jeffrey Herlings (KTM) 857

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 632

5. Romain Febvre (Kawasaki) 566

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

...

13. Pauls Jonass (Honda) 274

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 236

Dirka v ponedeljek ob 7.15 in 10.10

Tim Gajser ima v svoji lasti rdečo tablico vodilnega že od junija. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Predzadnje prizorišče 20 dirk dolgega prvenstva je kitajski Šanghaj. In zdaj pozor: dirka bo v ponedeljek in ne v nedeljo. V nedeljo bodo odpeljali treninga in kvalifikacijsko vožnjo, glavni vožnji pa bosta v ponedeljek ob 7.15 in 10.10 po srednjeevropskem času. Razlog za ponedeljkovo dirko pa je drugi največji kitajski praznik. To je praznik sredine jeseni oziroma praznik lune in večdnevne prireditve ob festivalu lune sovpadajo s časom letošnje dirke prvenstva MXGP na Kitajskem. Festival lune se vsako leto zgodi na 15. dan osmega meseca kitajskega lunarnega koledarja. Letos ta dan pride na torek, 17. septembra, po gregorijanskem koledarju.

Na Kitajskem je Gajser že postal prvak

Tim Gajser v Indoneziji Foto: Guliverimage Kitajska svetovno prvenstvo v motokrosu gosti drugič, leta 2019 sta zmagala Herlings v MXGP in Prado v MX2, Gajser je bil v MXGP četrti. "Na Kitajsko 2019 imam lepe spomine, saj sem tam prejel lovoriko za naslov prvaka. Proga bo zdaj sicer drugačna, a nazadnje je bila dobra. Me prav zanima, kaj bodo pripravili zdaj," je s poti na Kitajsko sporočil Gajser, ki je prejšnjo nedeljo v Turčiji dopolnil 28 let. Umetno narejena proga bo neznanka za vse, obenem pa jih čakajo vsaj še trije izzivi. Prva dva sta časovna razlika (tako imenovani jetleg) in visoka vlaga (lahko celo 87-odstotna) ob temperaturah okoli 33 stopinj Celzija. Gajser letos poleti na prvi indonezijski dirki prav zato ni bil najboljši (četrto mesto). Tretji izziv pa je tisti, ki bi utegnil biti precej večja težava za Prada. To so napovedane plohe in nevihte tako za nedeljo kot ponedeljek. Padavin sicer ne bo veliko, a že po 15-minutni močnejši plohi gre v blatu za preživetje.

V blatu Prado letos dvakrat zunaj deseterice

Jorge Prado v blatu ni tako seuveren. Foto: Guliverimage V prvi polovici letošnje sezone so se motokrosisti z blatom soočili štirikrat (Portugalska, Francija, Nemčija in Italija) in prav na teh dirkah je Gajser prišel do nekaj večje prednosti v skupnem seštevku. Bil je tretji, prvi, drugi in znova prvi, Prado pa 13., četrti, prvi in 10. Španec se v dežju in blatu ne znajde tako dobro. Tim je imel težave v eni sami vožnji, v drugi na Portugalskem, ko je dvakrat padel. To so razmere, ki so res nepredvidljive, zato ne bo presenečenje, če se bo boj za prvaka zlomil že na Kitajskem. So pa napovedi res zahtevne, v Turčiji smo precej več možnosti dajali Herlingsu in Gajserju, pa je na koncu Jeffrey razočaral, Jorge pa je Timu ukradel pet točk prednosti.

Primerjava med tekmeci za prvaka



Točke:

Gajser - 910

Prado - 896

Herlings - 857



Zmage (kvalifikacije):

Gajser - 8

Prado - 5

Herlings - 2



Zmage (posamične vožnje):

Gajser - 7

Prado - 14

Herlings - 12



Zmage (dirka):

Gajser - 4

Prado - 9

Herlings - 4



Stopničke:

Gajser - 15

Prado - 14

Herlings - 13

Odločitev bolj verjetno v razredu MX2

Kay de Wolf je pred svojo prvo svetovno lovoriko. Foto: Guliverimage Da bi sicer Tim Gajser že ta ponedeljek šestič postal svetovni prvak (če bi imel več kot 60 točk prednosti), je precej majhna. Za to bi Jorge Prado skorajda moral odstopiti. Bolj verjetno torej je, da bo prvak sezone 2024 odločen na finalu 28. in 29. septembra v španskem Cozarju. Bolj verjetno je, da bo prvak odločen v šibkejšem razredu MX2, kjer ima Kay de Wolf 44 točk prednosti pred ekipnim kolegom Lucasom Coenenom (Husqvarna). De Wolf ima letos sedem zmag, Coenen, ki se pogosto druži z Gajserjem in je tudi že treniral na Tiga243Landu v Lembergu, pa šest.

Bo Herlings pomagal Pradu?

Jeffrey Herlings bi lahko pomagal Pradu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim se bo na zadnjih dveh dirkah lahko soočil s še eno težavo: Herlings bo do lovorike poskušal pomagati Pradu. Tovarniška GasGas in KTM sta sestrski ekipi, GasGas pač spada pod koncern KTM (naslednje leto bosta obe ekipi znova nastopali z enakim motorjem). Tako da bo njihov načrt, da se Herlings uvrsti pred Gajserja in za Prada. Seveda pa se lahko v dvoboj za prvaka vpletejo tudi drugi in se uvrstijo med Tima in Jorgeja. V prvi vožnji VN Turčije sta bila Jeremy Seewer, ki po sezoni zapušča Kawasaki, in Maxime Renaux (Yamaha) sicer pred tako Pradom kot Gajserjem. Zdi se torej, da bo sezona napeta in neodločena vse do zadnje vožnje, kot je bilo to že leta 2021, ko pa je v troboju s Herlingsom in Romainom Febvrom (Kawasaki) najkrajšo potegnil prav Gajser.

Doma bi morala biti to nedeljo dirka državnega prvenstva v Orehovi vasi, a je zaradi dežja odpovedana oziroma prestavljena na poznejši datum.