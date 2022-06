Mladi Rovanperä zmagal tudi na najtežji dirki sezone #video

Finski dirkač Kalle Rovanperä (Toyota) je prevladoval že ves konec tedna na zahtevnem reliju v Keniji. Tudi v nedeljo je zanesljivo prevozil zadnjih šest hitrostnih preizkušenj in po dirkah na Švedskem, Hrvaškem in Portugalskem slavil še na najtežji preizkušnji sezone.

Ključna za razplet relija je bila sobotna etapa. Evans je takrat sprva nekoliko zmanjšal zaostanek in se Fincu približal na 15 sekund. A v zadnjih hitrostnih preizkušnjah, ko se je precej poslabšalo tudi vreme, je zaradi okvare brisalcev na svojem dirkalniku vozil skorajda na slepo in si spet nabral več zaostanka.

V soboto je na že sicer zelo zahtevnem reliju v okolici jezera Naivasha, ki velja za eno najtežjih preizkušenj v celotni sezoni relija za SP, udeležence zmotil še močan naliv, ki je dirkanje spremenil v pravo blatno bitko.

Danes so bile razmere boljše oziroma bolj suhe, Finec pa je znal z umirjeno in nadzorovano vožnjo pripeljati z veliko prednostjo do cilja in si še bolj na široko odprl vrata do prvega naslova prvaka.

"Sijajno se počutim. To je bila najtežja dirka, na kateri sem sodeloval in moram se zahvaliti ekipi za vse. Fantastično je, da smo prišli do cilja z vsemi štirimi avtomobili brez večjih težav. To kaže, da je naš dirkalnik enostavno najboljši in najbolj vzdržljiv," je po zmagi dejal Finec.

Zdaj ima 145 točk, še najbližje je Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), danes peti, ki pa ima samo 80 točk. Na tretjem mestu je Estonec Ott Tänak (62), ki je na reliju v Keniji odstopil in ga je pa po točkah ujel Japonec Takamoto Katsuta.

Z zmagovalcem se je o nastopu v Keniji strinjal tudi Evans: "Fantastičen konec tedna je. Predvsem gre za ekipo, vsi drugi so imeli veliko težav, mi pa smo se lepo pripeljali do cilja."

Toyota je imela na tem reliju popolno premoč. Poleg prvega in drugega sta namreč njihova dirkalnika osvojila še tretje in četrto mesto, tretji je bil Katsuta, četrti pa nekdanji večkratni svetovni prvak, Francoz Sebastien Ogier. Ta tako kot njegov soimenjak Sebastien Loeb (Ford) tekmuje samo še na izbranih dirkah, letos sta se Francoza v Keniji pomerila prvič po uvodnem dejanju v sezoni v Monteju. Loeb je bil v Keniji osmi.

Naslednja postaja svetovnega prvenstva v reliju bo Estonija med 14. in 17. julijem.