Najboljši vozniki relija na svetu dvigajo peščene oblake na reliju Safari Kenija. Fotografije in videoposnetki so osupljivi. Po petkovih hitrostnih preizkušnjah vodi Kalle Rovanperä. V spodnjem videu pa poglejte še, kakšna bizarnost se je pripetila Ottu Tänaku. V roki mu je ostala ročica za prestavljanje!

Reli Safari Kenija ne velja brez razloga za najtežjega v svetovnem prvenstvu. Tako za voznike kot material. In to so številni izkusili že na petkovih šestih hitrostnih preizkušnjah. Droban puščavski pesek, tako imenovani "fesh fesh", se nabira v zračnih filtrih in več voznikov je imelo težave z manjšo močjo motorja, med njimi Thierry Neuville (Hyundai) in osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota). Lanski zmagovalec relija Safari je vseeno vodil večji del dneva. Nato pa moral na zadnjem brzincu ustaviti in zamenjati pnevmatiko. Tako je vodstvo po sedmih od skupno 19-ih hitrostnih preizkušenj prepustil vodilnemu v letošnjem prvenstvu Kalleju Rovanperi (Toyota). "Mislim, da sem dobro opravil svojo nalogo. Česa takega namreč nisem še nikoli izkusil. Lani ni bilo toliko povsem peščenih odsekov," je dejal mladi Finec. Ima 22 sekund prednosti pred Elfynom Evansom (Toyota). Ogier na šestem mestu zaostaja dobro dve minuti.

Ott Tänak Foto: Red Bull Content Pool Na tretjem mestu je po petkovih brzincih Ott Tänak (Hyundai), pa čeprav se mu je že zjutraj pripetila velika bizarnost. Ročica za prestavljanje se mu je odlomila oziroma mu je ostala v roki. Tako je tri hitrostne preizkušnje improviziral s prestavljanjem. Atraktivni posnetki so nastali tudi ob nesreči Gusa Greensmitha (M-Sport FOrd)), potem ko mu je le nekaj sto metrov pred ciljem enega od brzincev razneslo pnevmatiko. Še več težav pa za devetkratnega svetovnega prvaka Sebastiena Loeba (M-Sport Ford), ki zaradi tehničnih težav po četrti hitrostni preizkušnji ni uspel pripeljati v servisno cono. Izpustil je popoldanske, bo pa v soboto reli vseeno lahko nadaljeval (z zaostankom 30 minut na 26. mestu).

Reli Safari Kenija, po sedmi hitrostni preizkušnji:



1. Kalle Rovanperä (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +22,4

3. Ott Tänak (Hyundai) +25,3

4. Takamoto Katsuta (Toyota) +26,6

5. Thierry Neuville (Hyundai) +57,5

6. Sebastien Ogier (Toyota) +2.08,2