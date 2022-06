Najtežji reli sezone. "Šlo bo bolj za preživetje." #video

Lani se je po 18 letih na koledar svetovnega prvenstva v reliju vrnil nekoč najtežji reli tega tekmovanja. In upravičil svoje legendarno ime. Reli Safari v Keniji. Ta podaljšani konec tedna na njem nastopata tudi najboljša voznika relija vseh časov Sebastien Loeb in Sebastien Ogier. Jima je lahko kos vodilni v prvenstvu Kalle Rovanperä?

Ponekod mehak pesek, spet drugje kamnita podlaga. Za piko na i nevarnost nenadnih tropskih neviht. Ena najbolj legendarnih dirk v reliju se je lani vrnila na koledar svetovnega prvenstva (WRC). Reli Safari Kenija. Prvič so ga vozili že leta 1953. Za točke svetovnega prvenstva je štel od leta 1973 pa do 2002. A to je bila dirka drugačna od relijev WRC, kakršne poznamo danes. Hitrostne preizkušnje so bile dolge po 60 kilometrov in več, skupaj so prevozili več kot tisoč kilometrov. V moderni različici s krajšimi brzinci ga bomo do nedelje spremljali drugič. To je edina dirka svetovnega prvenstva na afriški celini.

Neuville: Kenija je povsem samosvoja dogodivščina

Neuville lani Safarija ni dokončal. Foto: Red Bull Content Pool "To je bila posebna dogodivščina. Reli je že sam po sebi dogodivščina, a Kenija je povsem samosvoja dogodivščina. Kulisa, lokacija, hitrostne preizkušnje, prostranstva. Na začetku je bilo vse videti čudno. A v dirkalnem avtomobilu sem takoj dobil dober občutek in užival v brzincih," je o svoji prvi kenijski dogodivščini razlagal Thierry Neuville (Hyundai), ki pa nato dirke ni končal.

Veliko težav je imel tudi vodilni v letošnjem prvenstvu Kalle Rovanperä (Toyota), ki je nekajkrat obtičal v pesku in z zaostankom več kot deset minut končal na šestem mestu. "Tudi letos bo ta dirka velik izziv. Kilometrov je več, kot jih imamo običajno. Dolga dirka bo težka za avtomobile in dirkače. Bomo videli, kaj lahko dosežem. Šlo bo bolj za preživetje." Zmagovalec treh od petih relijev letošnje sezone ima 120 točk, najbližje mu je s 65 Neuville. Se je pa mladi Finec skoraj prevrnil že v prvem zavoju uvodnega četrtkovega superspeciala (poglejte v naslednjem videu).

Tudi za Ogierja in Loeba šele drugi reli Safari

Sebastien Loeb na reliju Safari nastopa drugič, prvič po 20 letih. S fordom pumo. Foto: Guliver Image Lani je reli Safari Kenija dobil osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota). To je bila njegova 54., predzadnja zmaga v WRC-ju. Čeprav je kariero po lanski sezoni uradno končal, pa je ta konec tedna vendarle zraven. In na kratkem superspecialu (4,8 kilometra) je bil s sovjim yarisom najhitrejši. V Keniji pa dirka tudi njegov soimenjak in najuspešnejši voznik relija vseh časov Sebastien Loeb (devet naslovov prvaka, 80 zmag). Tudi zanj bo to tretja dirka v letošnjem letu in prav tako druga na Safariju.

Tu je do zdaj dirkal samo leta 2002, ko je bil še med "zelenci" svetovnega relija. In končal na petem mestu. Vseeno ima z bolj puščavskim terenom več izkušenj kot preostali vozniki, saj zadnja leta nastopa tudi na reliju Dakar (seveda s povsem drugačnimi dirkalniki). Na četrtkovem superspecialu je bil Loeb z zaostankom 1,8 sekunde peti. A zares bo šlo šele v petek. Je pa tako v petek in soboto kot nedeljo na sporedu po šest hitrostnih preizkušenj.