Dirka preobratov, po letu dni zmaga za Tänaka #video

Ott Tänak (Hyundai) je zmagovalec relija po Sardiniji, pete preizkušnje svetovnega prvenstva. Svetovni prvak iz leta 2019 je bil najhitrejši na devetih od 18 hitrostnih preizkušenj in je imel v cilju minuto in tri sekunde prednosti pred Craigom Breenom (Ford) in minuto in 33 sekund pred Danijem Sordom (Hyundai).

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Kalle Rovanperä (Toyota), ki je tokrat zasedel peto mesto. Finec ima zdaj 120, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) na drugem mestu 65, Ott Tänak (Hyundai) pa 62 točk.

Foto: Red Bull Content Pool Tänak se je v vodstvo prebil po sobotni etapi, po odstopu do tedaj vodilnega Finca Esapekke Lappija, ki je na prvi sobotni hitrostni preizkušnji doživel nesrečo. Lappi je bil v vodstvu po predčasno končanem drugem dnevu relija, v petek so namreč morali prireditelji zaradi varnosti oziroma težav pri dostopu do trase odpovedati del načrtovanega programa, v soboto pa je že zjutraj zdrsnil s ceste, dirkalnik pa je izgubil levo zadnje kolo in dele vzmetenja.

Tudi v soboto so imeli na Sardiniji precej logističnih težav, na zadnji hitrostni preizkušnji dneva je namreč Fordov dirkač Adrien Fourmaux zletel s ceste, zato so jo ustavili, nekaterim dirkačem za njim pa so varnostniki ob progi pokazali rdečo zastavo za prekinitev dirke, zato so ta del odpeljali kot etapo v netekmovalnem ritmu.

V nedeljo je bilo manj razburljivo, na sporedu so bili še štirje brzinci in Estonec je prednost še povečal, na koncu je bil pred najbližjim tekmecem več kot minuto. "Zelo zahtevna dirka je bila, še posebej z novimi hibridnimi dirkalniki. Zadovoljen sem zaradi celotne ekipe, še zlasti naših mehanikov, ki so res garali celotno lansko sezono, da so pripravili nov avto. Ta reli nikakor ni lahek in uspelo nam je narediti nekaj velikih korakov," je bil po uspehu zadovoljen Tänak.

Breen je z drugim mestom dosegel najboljšo uvrstitev, odkar vozi za ekipo M Sport Ford. "Navdušen sem, za nami je odličen konec tedna in dirkalnik je vse boljši. Trajalo je nekaj časa, toda zdaj je res v redu," pa je drugo mesto ocenil Irec.

Tänak je tako prekinil precej dolgo sušo brez zmage v svetovnem prvenstvu, do danes zadnjo je namreč dosegel na lanskem arktičnem reliju po Finski, je pa ponovil uspeh na Sardiniji iz leta 2017.

Reli Sardinija:



1. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai)

2. Craig Breen/Paul Nagle (Irs/M-Sport Ford) +1:03,2

3. Dani Sordo/Candido Carrera (Špa/Hyundai) +1:33,0

4. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Fra/M-Sport Ford) +2:09,4

5. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +3:02,8



Skupni seštevek:



1. Kalle Rovanperä (Fin/Toyota) 120 točk

2. Thierry Neuville (Bel/Hyundai) 65

3. Ott Tänak (Est/Hyundai) 62

4. Craig Breen (Irs/Ford) 52

5. Takamoto Katsuta (Jap/Toyota) 47

Naslednja dirka bo preizkušnja v Keniji med 23. in 26. junijem.