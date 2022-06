Finski dirkač Esapekka Lappi (Toyota) vodi po predčasno končanem drugem dnevu relija na Sardiniji. Organizatorji niso mogli zagotoviti pravočasnega in varnega prihoda ekip do prizorišč zadnjih dveh hitrostnih preizkušenj in so ju tako odpovedali.

Lappi je na sedmi hitrostni preizkušnji do tedaj vodilnemu Estoncu Ottu Tänaku (Hyundai) vzel 7,1 sekunde in bo sobotni del programa začel s prednostjo 0,7 sekunde. Razlike med dirkači so na makadamskem reliju Sardinija zelo majhne. Tretje mesto s 15,1 sekunde zaostanka zaseda Pierre-Louis Loubet (Ford), v razmaku 0,6 sekunde pa 25-letnemu Francozu sledita še Irec Craig Breen (Ford) in Španec Dani Sordo (Hyundai). Tudi Francoz Adrien Fourmaux (Ford) je na šestem mestu od vodstva oddaljen vsega 30,8 sekunde. Zato pa že več kot minuto na osmem mestu zaostaja vodilni v prvenstvu Finec Kalle Rovanperä (Toyota). Na enem od brzincev je "pokosil" kar nekaj grmičevja ob cesti.

Dirkači so ves čas tarnali nad pomanjkanjem oprijema na spolzkem pesku in vidljivostjo zaradi prahu.

Elfyn Evans Foto: Red Bull Content Pool Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je zaradi težav s prenosom moči izgubil dve minuti in pristal na devetem mestu. Še huje jo je zaradi uhajanja vode v hladilnem sistemu odnesel Valižan Elfyn Evans (Toyota). Po najboljšem času na drugem brzincu je moral po četrtem odstopiti. To je njegov že tretji odstop v sezoni.

V soboto bodo odpeljali še osem, v nedeljo pa še štiri hitrostne preizkušnje.

Reli Sardinija, po petkovih brzincih:



1. Esapekka Lappi/Janne Ferm (Fin/Toyota)

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) +0,7

3. Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Fra/Ford) +15,1

4. Craig Breen/Paul Nagle (Irs/Ford) +15,5

5. Dani Sordo/Candido Carrera (Špa/Hyundai) +16,1

6. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/Ford) +30,8

7. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) +1:05,5

8. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +1:13,1