Sprememba na vrhu: vodilni na Sardiniji odstopil z relija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Espekka Lappi je na ozki in spolzki stezi proti koncu 12-kilometrske proge večkrat udaril v kamenje ob robu steze in zdrsnil s ceste, poroča vodstvo tekmovanja WRC. Njegov avto je izgubil levo zadnje kolo in dele vzmetenja, ni ga mogel zagnati, zato je odstopil.

Estonec Ott Tänak (Hyundai) je tako ponovno prišel v vodstvo; v skupnem seštevku ima 21,5 sekunde prednosti pred Ircem Craigom Breenom (Ford) in 28,2 sekunde pred Špancem Danielom Sordom (Hyundai).

Danes je na sporedu še sedem etap na severu Sardinije.