Torek, 20. 1. 2026, 15.00
52 minut
Ekipe formule 1 predstavljajo barvno shemo svojih novih dirkalnikov
Prvi dirkalnik F1 na stezi, nocoj prve fotografije Audija #video
Ekipe formule 1 v teh dneh predstavljajo svoje nove dirkalnike, natančneje njihovo barvno podobo. Do februarskih testiranj bodo vse elemente dirkalnikov raje skrivale pred tekmeci. Na sedežu Forda, svojega novega motornega partnerja, sta barve prva pokazala Red Bull in Racing Bulls (poglejte v spodnjem videu). Haas je objavil le studijski posnetek dirkalnika. V Tokiu je Honda predstavila svoje novo partnerstvo, od zdaj sodeluje z ekipo Aston Martin. Ta torek pa bo v Berlinu predstavitev, ki jo najtežje pričakujemo. Audi, ki je dokončno prevzel ekipo Sauber, bo pokazal barve svojega novega dirkalnika.
Sezona 2026 prinaša novo generacijo tako dirkalnika kot pogonskega sklopa, zato so in bodo ekipe pred prvo dirko v napovedih pričakovanj previdne. Nihče namreč ne more vedeti, kdo je v zadnjih mesecih oziroma kar letu dni ali celo več izdelal najboljši dirkalnik in najboljši pogonski sklop (pri Haasu so priznali, da so dirkalnik za 2026 začeli snovati že leta 2024).
Poglejte, kako bo videti Haasov dirkalnik za sezono 2026:
Audi bo svoj prvi dirkalnik F1 predstavil ta torek zvečer. "Seveda želimo biti konkurenčni, želimo si zmag. Ampak tehnični pravilnik za leto 2026 je zelo kompleksen, zato bomo morda imeli težave," je na torkovi predstavitvi partnerstva z ekipo Aston Martin povedal Koji Watanabe, predsednik Hondinega motošportnega oddelka. Honda je v zadnjih letih zmagovala skupaj z Red Bullom. Ta bo zdaj sam izdeloval motorje v partnerstvu s Fordom. Druge ekipe bodo uporabljale Mercedesove, Ferrarijeve in Audijeve pogonske sklope. Renault je opustil izdelavo motorjev, Alpine bo tako uporabljal Mercedesove. Nova, 11. ekipa formule 1, ameriški Cadillac, bo v prvih sezonah sodelovala s Ferrarijem.
Poglejte novo barvno podobo dirkalnikov ekip Red Bull in Racing Bulls:
Ta teden bodo dirkalnik pokazali še Mercedes, Alpine in Ferrari. V tem in naslednjem tednu bodo ekipe opravile tudi prve kroge na dirkališču, ki še ne štejejo za uradna testiranja, ampak samo za prvi zagon dirkalnika in snemanje promocijskega materiala. Prvi je to že ta torek storil Racing Bulls. Liam Lawson je zapeljal na mokro stezo v Imoli. Večina ekip bo to storila v Barceloni med 26. in 30. januarjem. Lawson je odpeljal le 15 kilometrov, v sklopu tako imenovanih snemalnih dni lahko vsaka ekipa prevozi največ 200 kilometrov.
15. 1. – Red Bull in Racing Bulls
19. 1. – Haas
20. 1. – Audi
22. 1. – Mercedes (samo računalniške fotografije)
23. 1. – Alpine, Ferrari
26.–30. 1. – zasebna testiranja v Barceloni
2. 2. – Mercedes
3. 2. – Williams
8. 2. – Cadillac
9. 2. – Aston Martin, McLaren
11.–13. 2. – testiranja v Bahrajnu
18.–20. 2. – testiranja v Bahrajnu
McLaren (Mercedes): Lando Norris in Oscar Piastri
Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli
Red Bull (Red Bull Ford): Max Verstappen in Isack Hadjar
Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Williams (Mercedes): Carlos Sainz in Alex Albon
Racing Bulls (Red Bull Ford): Liam Lawson in Arvid Lindblad
Aston Martin (Honda): Fernando Alonso in Lance Stroll
Haas (Ferrari): Esteban Ocon in Oliver Bearman
Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto
Alpine (Mercedes): Pierre Gasly in Franco Colapinto
Cadillac (Ferrari): Sergio Perez in Valtteri Bottas
8. 3. – Melbourne, Avstralija
15. 3. – Šanghaj, Kitajska
29. 3. – Suzuka, Japonska
12. 4. – Sakhir, Bahrajn
19. 4. – Džeda, Savdska Arabija
3. 5. – Miami, ZDA
24. 5. – Montreal, Kanada
7. 6. – Monte Carlo, Monako
14. 6. – Barcelona, Španija
28. 6. – Spielberg, Avstrija
5. 7. – Silverstone, Velika Britanija
19. 7. – Spa-Francorchamps, Belgija
26. 7. – Hungaroring, Madžarska
23. 8. – Zandvoort, Nizozemska
6. 9. – Monza, Italija
13. 9. – Madrid, Španija
27. 9. – Baku, Azerbajdžan
11. 10. – Singapur
25. 10. – Austin, ZDA
1. 11. – Ciudad de Mexico, Mehika
8. 11. – Interlagos, Brazilija
21. 11. – Las Vegas, ZDA
29. 11. – Lusail, Katar
6. 12. – Abu Dabi, ZAE