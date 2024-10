Še 160 točk, četrtina sezone, prvo dejanje v Dončićevem Teksasu

Tri nedelje brez dirke formule ena in še november je vse bliže. Marsikdo bi pomislil, da je sezona že končana. Vendar temu ni tako, zadnja leta je namreč zaključek šele decembra. Od 24 dirk in šestih šprinterskih dirk je ostalo še šest dirk in trije šprinti. Prednost vodilnega Maxa Verstappna se je na prejšnjih sedmih dirkah počasi topila, Lando Norris zaostaja samo še za 52 točk, manj kot sto pa še Charles Leclerc in Oscar Piastri. Na voljo je še 160 točk. Ta konec tedna dirkajo v Austinu v Teksasu.

Zadnje tri dirke v Austinu je dobil Max Verstappen. Foto: Reuters Odkar je Max Verstappen (Red Bull) na VN Španije 2016 dosegel svojo prvo zmago, sta v formuli ena prevladovala dva dirkača. Ob Nizozemcu, ki je pri 61 zmagah, še Lewis Hamilton (Mercedes), ki je v tem obdobju dosegel še eno več. Vsi ostali pa imajo skupaj 58 zmag. A se je letos začelo po prvi tretjini sezone razmerje nekoliko obračati. Do zmage je prišlo kar sedem dirkačev, od osmerice iz največjih ekip (Red Bull, Mercedes, Ferrari in McLaren) to ni uspelo le Sergiu Perezu. Če je bil lani Verstappen z rekordnimi 19 zmagami razred zase, jih ima letos le sedem. A najpomembneje: že osem dirk ni zmagal. Na zadnjih šestih dirkah je najuspešnejši McLaren, Lando Norris in Oscar Piastri sta zmagala vsak po dvakrat. Papaja oranžni so tako prevzeli vodstvo v konstruktorskem seštevku, imajo 41 točk več od Red Bulla, ki ima v Perezu samo osmega na lestvici dirkačev.

Prednost Verstappna 52 točk, na voljo jih je še 160

Pred štirimi tedni je v Singapurju zmagal Lando Norris. Foto: Reuters Na voljo je še 160 točk: po 25 za zmago na dirki, osem za zmago na šprintu in točka za najhitrejši krog na dirki. Je pa Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) ta teden na zasedanju sklenila, da od prihodnje sezone ne bodo več podeljevali točke za najhitrejši krog. Najhitrejši krog se sicer nagrajuje od leta 2019, a pravijo, da ni prinesel nobene dodatne popestritve dirk. Res se najpogosteje dogaja, da ga odpelje kdo v samem zaključku dirke, ko gre po nove pnevmatike, če za njim ni nobenega dirkača in z dodatnim postankom ne izgubi nobenega mesta.

Skupni seštevek pred VN ZDA (18/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 331 točk

2. Lando Norris (McLaren) 279

3. Charles Leclerc (Ferrari) 245

4. Oscar Piastri (McLaren) 237

5. Carlos Sainz (Ferrari) 190

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 174

7. George Russell (Mercedes) 155

8. Sergio Perez (Red Bull) 144

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. McLaren Mercedes 516 točk

2. Red Bull Honda 475

3. Ferrari 441

4. Mercedes 329

5. Aston Martin Mercedes 86

6. RB Honda 34

Dvanajsta dirka v Teksasu

Charles Leclerc v Austinu še ni zmagal, zadnjo Ferrarijevo zmago na tem prizorišču je dosegel Kimi Räikkönen. Foto: Reuters Do konca sezone je še šest dirk, torej četrtina prvenstva. Pravzaprav še nekaj več, saj bodo odpeljali še tri od šestih letošnjih šprintov. Prvi je na sporedu že ta konec tedna, ko dirkajo na hitrem in modernem dirkališču v Austinu v Teksasu. Zaradi časovne razlike bo osrednje dogajanje precej pozno: kvalifikacije za šprint so v petek ob 23.30 po srednjeevropskem času, šprint v soboto ob 20. uri, kvalifikacije za nedeljsko dirko pa nato šele ob polnoči. Osrednja dirka, 12. dirka za VN ZDA na dirkališču v Austinu, bo v nedeljo ob 21. uri. Zadnje tri je tu dobil Verstappen, s petimi pa je na tem dirkališču najuspešnejši Hamilton, a od zadnje mineva že sedem let. Svojo stoto dirko v kraljici avtomotošporta bo ta konec tedna odpeljal Alex Albon (Williams). Tri ekipe bodo dirkale s posebno poslikavo svojega dirkala: Haas, McLaren in Alpine.

Zadnjih šest zmagovalcev VN ZDA (Austin):



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2018 – Kimi Räikkonen (Ferrari)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)



Spored VN ZDA:



Petek, 17. oktober:

19.30 – trening

23.30 – kvalifikacije za šprint



Sobota, 18. oktober:

20.00 – šprint

24.00 – kvalifikacije za dirko



Nedelja, 19. oktober:

21.00 – dirka

Do konca sezone dva trojčka dirk

Iz Teksasa se formula 1 seli v Mehiko in nato v Brazilijo. Foto: Reuters Tudi naslednje tri velike nagrade bodo v poznih večernih urah. Teden po Austinu sledi dirka v Ciudad de Mexicu, dva tedna pozneje v Interlagosu. Temu trojčku dirk bo sledil premor dveh vikendov, nakar se prvenstvo zaključuje s še enim trojčkom. Po sobotni dirki v Las Vegasu se bodo premaknili na srednji vzhod, kjer bosta prvega in osmega decembra finalni dirki v Katarju in Abu Dabiju. In glede na prejšnje dirke je pričakovati, da bi lahko odločali prav ti dve.

Koledar zaključka prvenstva formule 1:



20. oktober - VN ZDA, Austin

27. oktober - VN Mehike, Ciudad de Mexico

3. november - VN Brazilije, Interlagos

23. november - VN Las Vegasa, Las Vegas (sobotna dirka)

1. december - VN Katarja, Lusail

8. december - VN Abu Dabija, Abu Dabi