Mick Schumacher morda le dobi še eno priložnost v F1

Liam Lawson bo skoraj zagotovo tudi naslednje leto dirkal za RB. Foto: Guliverimage Drugi zaporedni konec tedna brez dirke formule 1, prvenstvo 2024 se nadaljuje šele naslednji vikend z VN ZDA v Austinu, teden pozneje pa sledi VN Mehike. Do konca sezone je še šest dirk in trije sobotni šprinti. Kaj pa dogajanje v zakulisju, so že zapolnjeni vsi kokpiti za prvenstvo 2025? Še naprej ne, RB je nedavno odpustil Daniela Ricciarda, Liama Lawsona, ki ga je nadomestil za preostanek te sezone, pa še ni potrdil za drugega voznika v naslednji. A je pričakovati, da ga bo.

Tako prost ostaja samo še drugi sedež pri letos najslabši ekipi Sauber, ki bo leta 2026 postala Audijeva tovarniška ekipa. Se je pa na njihovem radarju zdaj znašel Mick Schumacher. Nemec je po sezoni 2022 izgubil sedež pri Haasu, zadnji dve leti pa opravlja naloge Mercedesovega rezervnega voznika. Za Renaultov Alpine je letos dirkal tudi na vzdržljivostnih dirkah. Sin Michaela Schumacherja je tako potiho upal na mesto pri ekipo formule 1 Alpine, a so raje izbrali Jacka Doohana, sina motociklistične legende Micka Doohana.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in Jack Doohan

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Nekdanji šef Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto bo na pravo pot skušal spraviti Sauber, od leta 2026 Audi, ki je letos potonil na samo dno. Foto: Reuters Audi je že pred časom podpisal z Nicom Hülkenbergom, v zadnjih tednih pa se je govorilo, da sta glavna kandidata za drugi sedež veteran Valtteri Bottas in mladenič iz formule 2 Gabriel Bortoleto. Je pa zdaj novi šef ekipe Mattia Binotto za italijanski časopis Corriere della Sera dejal, da razmišljajo tudi o Schumacherju. "Ker so se ostale ekipe že odločile o svojih dirkačih, imamo mi zdaj ta luksuz, da se nam nikamor ne mudi. Imamo dve možnosti: izkušenega voznika ali mladega talenta." Izkušenega v Hülkenbergu že imajo, o 25-letnem Micku pa je Binotto dejal: "Dobil sem se z njim. Poznam ga že dolgo, saj je bil tudi član Ferrarijeve akademije. Vem, kaj so njegov prednosti. Tudi on je v naših mislih.

Za Colapinta mesta v F1 v 2025 očitno ne bo

Franco Colapinto Foto: Reuters Na tržnici je sicer še en mladenič, Franco Colapinto, ki je v zaključku te sezone v Williamsu zamenjal odpuščenega Logana Sargeanta. Enaindvajsetletni Argentinec je v domovini zakuril pravo evforijo, že na drugi dirki v Azerbajdžanu je z osmim mestom osvojil prve točke. Pred debijem v Monzi z dirkalnikom formule 1 ni imel nobenih izkušenj. Sam je prepričan, da si zasluži mesto v tem tekmovanju, pri Williamsu sicer zanj naslednje leto ne bo mesta, saj imajo Alexa Albona, prihaja pa Carlos Sainz.