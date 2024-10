Haas na Ferrarijev pogon in Toyotino znanje

Toyota se bo po 15 letih vrnila v formulo 1. No, ne čisto zares. Ne bo izdelovala pogonskih sklopov, le njena ekipa s svetovnega prvenstva v reliju Toyota Gazoo Racing bo delila tehnično znanje ameriški ekipi formule 1 Haas, ki sicer že sodeluje in bo še naprej sodelovala s Ferrarijem. Precej nenavadno partnerstvo torej.

Japonski koncert Toyota je imel v formuli 1 tovarniško ekipo med letoma 2002 in 2009, a kljub velikemu finančnemu vložku brez pravega uspeha. Ostali so brez ene same zmage, bili pa 13-krat na zmagovalnem odru. Precej uspešnejše pa je Toyotino znanje in Toyotini dirkalniki na svetovnem prvenstvu relija. Toyota Gazoo Racing je od leta 2017 pa do danes na prvenstvu WRC dosegla 49 zmag in štiri konstruktorske in pet dirkaških lovorik.

Ameriška ekipa formule 1 Haas je ta teden objavila, da je sklenila tehnično partnerstvo s Toyota Gazoo Racing, torej z motošportnim oddelkom japonskega koncerna. So pa dali Japonci takoj vedeti, da ne bodo začeli znova izdelovati pogonskih sklopov. Haasu bodo nudili le svoje znanje pri dizajnu dirkalnikov. Na voljo jim bodo tudi inženirji in mehaniki. Haas si največ pomoči obeta pri razvoju aerodinamike in pri obdelavi karbonskih vlaken. V zameno bo ekipa relija dobila nasvete pri marketingu. Že letos naj bi na Haasov dirkalnik dodali logotipe Toyota Gazoo Racing.

Sodelovanje s Toyoto je odobril tudi Ferrari, ki že vrsto let Haasu dobavlja pogonske sklope, menjalnike in še nekaj drugih delov. Ferrari bo tudi ostal Haasov partner na tem področju.