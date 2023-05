Izredne razmere, dirka F1 v Imoli odpovedana

Prvenstvo formule 1 bi se ta konec tedna moralo nadaljevati z dirko v Imoli, a je ta odpovedana. Razlog so obilno deževje in poplave v Emiliji - Romanji. V torek zvečer so evakuirali območje dirkališča Enzo in Dino Ferrari. Podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini je v sredo opoldne jasno povedal, da bi veliko nagrado morali odpovedati oziroma prestaviti. Dobro uro pozneje je vodstvo tekmovanja to odločitev tudi sprejelo. Šeste dirke sezone torej ta konec tedna ne bo.

V sredo bi morale ekipe formule 1 s tovornjaki, bivalniki, dirkalniki in opremo priti na dirkališče Enzo in Dino Ferrari, a so lokalne oblasti dostop prepovedale, tiste, ki so že bili na dirkališču, pa so evakuirali. Številne okoliške ceste in mostovi so zaradi poplav zaprti (tudi avtocesta med Faenzo in Imolo). Steza in območje "paddocka" formule 1 nista pod vodo, delno so poplavljeni "paddock" za formulo 2 in tovornjaki produkcijske ekipe televizijskega prenosa, ki so jih pripeljali že na začetku tedna. V noči na sredo je bila reka Santerno, ki teče tik ob progi, samo še meter pred izlivom čez "paddock", štartno-ciljno ravnino in prve zavoje na stezi (do zavoja Gilles Vileneuve). Zaradi obilnega deževja v preteklih dneh (samo v zadnjih 36 urah ga je v povprečju v regiji padlo 200 milimetrov) se je njen vodostaj dvignil za dva metra in pol.

Salvini: Prestavimo dirko v Imoli

"Prestavimo dirko formule 1 v Imoli, zdaj se moramo osredotočiti na reševanje življenj," je v sredo opoldne dejal Matteo Salvini, minister za infrastrukturo in podpredsednik italijanske vlade. "Upam, da lahko najdemo drug datum za dirko. Verjamem, da bodo ljubitelji formule 1 razumeli in podprli odločitev o prestavitvi."

Poplavljena Emilija - Romanja Foto: Reuters Vodstvo tekmovanja se je po pogovoru s predsednikom Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia), italijanskimi oblastmi, predsednikom italijanske zveze in županom Imole odločilo, da dirke ta konec tedna res ne bo. "Odločitev smo sprejeli, ker ni mogoče izpeljati dirke tako, da bi bila ta varna za navijače, ekipe in preostalo osebje. To je pravilna in odgovorna odločitev glede na razmere v mestu in regiji," je vodstvo tekmovanja zapisalo v sporočilu za javnost.

Ni jasno, ali je dirka prestavljena ali za letos odpovedana

Foto: Guliver Image V sredo dopoldne voda sicer ni več naraščala, tudi dež je pojenjal (v prihodnjih dneh ga naj ne bi bilo več veliko). Ekipe in navijači so dirko v Imoli sicer težko čakali. Je ena od klasik formule 1, pa še večina ekip naj bi prišla z največjim "paketom" izboljšav na svojih dirkalnikih. Ferrari je prav zaradi poplav že prestavil uporabo svojega novega zadnjega vzmetenja (tudi če bi dirka bila).

"To, kar se je zgodilo v Imoli in Emiliji - Romanji, je velika tragedija. Tukaj sem odrasel. V mislih in molitvah sem z vsemi žrtvami poplav ter vsemi, ki so jih te prizadele," je zapisal direktor formule 1 Stefano Domenicali. "Rad bi se zahvalil vsem reševalnim službam, ki neumorno delajo, da bi pomagale ljudem v teh težkih razmerah. To so junaki in vsa Italija je ponosna nanje."

Ali je dirka samo prestavljena ali za letos odpovedana, za zdaj ni jasno, je pa malo verjetno, da bodo v zgoščenem urniku našli nadomestni termin. Naslednja na koledarju je VN Monaka 28. maja, sledi dirka v Barceloni 4. junija.