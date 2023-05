Vrnitev Ricciarda že sredi te sezone?

Zmagovalec osmih dirk formule 1 33-letni Avstralec Daniel Ricciardo je po svoji 232. dirki ostal brez sedeža za sezono 2023. Lanska je bila namreč zanj najslabša v zadnjih devetih letih. McLarnov dirkalnik, ki že tako ni bil posebej konkurenčen, mu ni ustrezal in osvojil je le 37 točk, kar je zadoščalo za končno 11. mesto. Leto prej je sicer enkrat zmagal, a se je prvi mož McLarna Zak Brown že sredi leta 2022 odločil, da ga zamenja z 11 let mlajšim rojakom Oscarjam Piastrijem. Ker je letos McLaren še slabši, mnogi menijo, da Ricciardo odhod iz britanske ekipe ne obžaluje več. Zdaj opravlja vlogo tretjega (rezervnega) voznika svoje nekdanje ekipe Red Bull. A če ne pride do poškodbe ali bolezni Maxa Verstappna in Sergia Pereza, dirkal letos pač ne bo.

Nizozemec Nyck de Vries ima dva odstopa in najboljšo uvrstitev na 14. mesto. Foto: Guliver Image Ali pa vendarle!? Pred dnevi se je mudil v Faenzi v tovarni druge Red Bullove ekipe Alpha Tauri. Za njegovo višino so mu prilagodili sedež njihovega dirkalnika. In to je hitro sprožilo govorice, ali utegne zamenjati Nycka de Vriesa. Mladi 22-letni nizozemski dirkač je lani kot zamenjava z Williamsom navdušil na VN Italije v Monzi (deveto mesto). In tako si je prislužil redni sedež v Alpha Tauriju, kjer je nasledil Pierra Gaslyja, ki je odšel k Alpinu. A debitantska sezona za De Vriesa za zdaj ni najboljša. Je najslabši med vsemi. Boljši kot 14. še ni bil (Bahrajn in Savdska Rabija). V Avstraliji in v Azerbajdžanu je odstopil, v Mimiju pa minulo nedeljo v prvem krogu zadel z Landom Norrisom (McLaren) in dirko končal na 18. mestu.

V Red Bullu pravijo, da je Ricciardo opravil dobro in uspešno delo v dirkaškem simulatorju. Da je znova našel dirkaško formo in energijo, ki jo je izgubil pri McLarnu. Da pa pomerjanje sedeža v Alpha Tauriju še ne pomeni nič. Vodja Alpha Taurija Franz Tost še zaupa v De Vriesa: "Vsak dirkač ima obdobje učenja in obdobje nesreč. Če se dirkač nikoli ne zaleti, ne pozna svojega limita. Dati mu moraš čas. Spomnim se, da je Sebastian Vettel na svojih prvih dirkah v prvem krogu pogosto ostal brez sprednjega krilca. To je pač del igre." Britanski spletni Motosport sicer piše, da bi Red Bull v Alpha Tauriju, če bi že zamenjal De Vriesa, raje preizkusil kakšnega od svojih mladih talentov. Enaindvajsetletni Novozelandec Liam Lawson je letos prvič zmagal v japonskem prvenstvu super formule, 21-letni Japonec Ayuma Iwasa pa že dvakrat v formuli 2.