Neuville zmagovalec prvega relija nove sezone

Po manjši napaki v petek, vrtenju, ki ga je stalo okoli deset sekund, je Neuville v soboto in nedeljo pokazal brezkompromisno vožnjo in bil hitrejši tudi od lokalnega junaka. Zanj je to okrogla dvajseta zmaga v SP in druga v kneževini.

Belgijec je nadzor nad dirko prevzel v soboto dopoldan po drugi hitrostni preizkušnji, v nedeljo pa je dobil vse tri brzince, vključno s 'power stageom'.

Na tretje mesto se je uvrstil Britanec Elfyn Evans (Toyota), ki je za najhitrejšim zaostal dobrih 45 sekund.

"Nimam besed ... Ta vikend je bil fantastičen. Počutil sem se odlično, avto je bil neverjeten in ekipa je opravila odlično delo. Zmaga je odličen obet za nadaljevanje sezone, čeprav se zavedamo, da je pred nami dolga pot," je dejal 35-letni Thierry Neuville.

Naslov svetovnega prvaka brani voznik Toyote Kalle Rovanperä, ki letos ne bo nastopal na vseh relijih. 23-letni Finec je že po koncu prejšnje sezone napovedal, da si bo vzel delni dopust, saj se želi odpočiti po zelo intenzivnem ritmu zadnjih let.

"Glavni razlog za to odločitev je, da že 15 let vozim reli, kar je zelo dolgo. In čeprav so bile zadnje sezone seveda izjemne, so bile tudi zelo psihično in fizično zahtevne," je pojasnil Rovanperä, ki se je predlani v zgodovino relija zapisal kot najmlajši svetovni prvak.

V sezoni 2024 je na sporedu še dvanajst relijev. Naslednji čez tri tedne je na Švedskem, kjer je udeležbo napovedal tudi Rovanperä, marca sledi reli Safari v Keniji, aprila bo Sloveniji najbližji reli na Hrvaškem, maja pa se bodo dirkači preselili na Portugalsko.

Poleti sledijo dirke na Sardiniji, Poljskem in Latviji, v začetku avgusta je klasika na Finskem, zadnji del sezone pa bo potekal v Grčiji na reliju Akropolis in Čilu (septembra). Lanska uspešna novost, srednjeevropski reli v treh državah (Nemčija, Avstrija, Češka), bo na vrsti oktobra, novembra pa bo zadnje dejanje na Japonskem.

Reli Monte Carlo, končni vrstni red: 1. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 3:09:30,9

2. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) + 16,1

3. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 45,2

4. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) 1:59,8

5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Fra/M-Sport Ford) 3:36,9

