Ogier za 10. zmago lovi Evansa #video

Sebastien Ogier Foto: Red Bull Content Pool Ozke asfaltne gorske ceste so bile v četrtek zvečer na uvodnih dveh nočnih hitrostnih preizkušnjah prvi preizkus za najboljše voznike relija na svetu. Reli Monte Carlo, prvo od 13 dirk svetovnega prvenstva 2024, je najbolje začel Valižan Elfyn Evans (Toyota). Najhitrejši je bil na obeh, ki so ju navijači razsvetljevali z ognjemeti. Pridirkal si je 15,1 sekunde prednosti pred Belgijcem Thierryjem Neuvillom (Hyundai). Tretji kandidat za prvaka Estonec Ott Tänak (Hyundai) je imel nekaj tehničnih težav in je tako na četrtem mestu zaostajal 22,8 sekunde. Vmes je bil še osemkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier (Toyota), ki bo tako kot aktualni prvak Finec Kalle Rovanperä letos odpeljal samo nekaj izbranih relijev. Najboljša voznika zadnjega desetletja tako ne kandidirata za naslov prvaka.

Vrhunci uvodnih dveh nočnih hitrostnih preizkušenj:

Thierry Neuville Foto: Red Bull Content Pool Dirka se je nadaljevala s šestimi petkovimi hitrostnimi preizkušnjami v okoli Gapa v francoskih Alpah nad Monte Carlom. Neuville in Ogier sta z vrhunskim dirkanjem pritisnila na vodilnega Evansa. Belgijec je dobil tretjo in šesto hitrostno preizkušnjo, Francoz pa četrto in peto. A Valižan ni izgubljal veliko, nizal je druge čase brzincev. Po šesti hitrostni preizkušnji je imel tako Evans 9,7 sekunde prednosti pred Ogierjem in 21,9 pred Neuvillom, že dobro minuto pa je zaostajal četrti Tänak. Podlaga je bila zelo zahtevna: posamezni odseki so bili povsem suhi, potem pa kar naenkrat poledenel asfalt. "Lahko bi dirkal hitreje, a ni lahko," je dejal Evans. V petek proti večeru vozijo še preostali dve hitrostni preizkušnji.

V soboto sledi še šest brzincev, zadnji trije pa v nedeljo.

Reli Monte Carlo po šesti hitrostni preizkušnji:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +9,7

3. Thierry Neuville (Hyundai) +21,9

4. Ott Tänak (Hyundai) +1:04,0

5. Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) +1:16,2

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +2:19,9

Nočno dirkanje z dirkačeve perspektive (Elfyn Evans):