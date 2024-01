Večna poraženca lahko končno osvojita naslov prvaka

Z relijem Monte Carlo se je začelo svetovno prvenstvo v reliju WRC. Aktualni svetovni prvak Kalle Rovanperä bo odpeljal samo nekaj izbranih dirk. Tako je pot do prvega naslova prvaka odprta "večno drugima" Thierryju Neuvillu (Hyundai) in Elfynu Evansu (Toyota). V najožji krog favoritov sodi še Ott Tänak (Hyundai), ki bo dirkal za svojo drugo lovoriko. Na prvi od 13 dirk sezone bo 17 hitrostnih preizkušenj, prvi nočni v četrtek zvečer, nato po šest v petek in soboto ter tri v nedeljo.

Kalle Rovanperä s sovoznikom naslova prvaka ne bo branil. Odpeljala bosta samo nekaj izbranih dirk, prvo na Švedskem februarja. Foto: Red Bull Konec januarja prinaša prvo dirkaško klasiko – reli Monte Carlo. To je tudi prva dirka nove sezone svetovnega prvenstva WRC. To bo letos sestavljajo 13 dirk. Kot je že v navadi, je najbolj zanimiv prav začetek – z relijema Monte Carlo in Švedska. Letos manjka tradicionalno tretja dirka, reli Mehika, ki je bil z vidika terena in številnih navijačev eden vrhuncev sezone. Organizator se sicer trudi, da bi s promotorjem svetovnega prvenstva našel skupni jezik in se vrnil na koledar že leta 2025. Tretja dirka prvenstva bo tako reli Safari, ki je od leta 2021 znova del svetovnega prvenstva. Najboljši vozniki relija na svetu bodo najbližje Sloveniji aprila, ko je na sporedu reli Hrvaška. Zanimiva makadamska relija sta majska Portugalska in junijska Sardinija. Poletje prinaša dve novosti, reli Poljska in reli Latvija, ter klasiko reli tisočerih jezer na Finskem. Jesenski del prvenstva začenja reli Akropolis v Grčiji. Sloveniji bo blizu še reli Srednja Evropa, ki je lani prvič potekal na tromeji med Nemčijo, Češko in Avstrijo.

Koledar dirk WRC 2024:



25.–28. januar – reli Monte Carlo

15.–18. februar – reli Švedska

28.–31. marec – reli Safari Kenija

18.–21. april – reli Hrvaška

9.–12. maj – reli Portugalska

30. maj–2. junij – reli Sardinija Italija

27.–30. junij – reli Poljska

18.–21. julij – reli Latvija

1. avgust–4. avgust – reli Finska

5.–8. september – reli Akropolis Grčija

26.–29. september – reli Čile

31. oktober–3. november – reli Srednja Evropa

21.–24. november – reli Japonska

Ogier in Rovanperä samo na izbranih dirkah

Sebastien Ogier ta konec tedna dirka za svojo deseto monaško zmago. Foto: Guliverimage Letos bomo dobili novega svetovnega prvaka. Komaj 23-letni dvakratni svetovni prvak in zmagovalec 11 dirk svetovnega prvenstva, Finec Kalle Rovanperä, se je namreč odločil, da potrebuje nekaj počitka, saj dirka že od malega, in bo odpeljal le nekaj izbranih dirk. Osemkratni prvak in zmagovalec 58 dirk, Francoz Sebastien Ogier, to počne že nekaj let in bo tudi letos. Oba sta še naprej člana šampionske Toyotine tovarniške ekipe, tako da bosta na tistih dirkah, na katerih se bosta pojavila, gotovo prva favorita za zmago. Ogier bo dirkal ta konec tedna na reliju Monte Carlo, ki je v okolici njegovega rojstnega Gapa v francoskih Alpah, Rovanperä pa bo naslednji mesec na startu edine snežne dirke, relija Švedska.

Svetovni prvaki zadnjih 10 let:



2023: Kalle Rovanperä (Toyota)

2022: Kalle Rovanperä (Toyota)

2021: Sebastien Ogier (Toyota)

2020: Sebastien Ogier (Toyota)

2019: Ott Tänak (Toyota)

2018: Sebastien Ogier (Ford)

2017: Sebastien Ogier (Ford)

2016: Sebastien Ogier (Volkswagen)

2015: Sebastien Ogier (Volkswagen)

2014: Sebastien Ogier (Volkswagen)

Tänak, Neuville in Evans za naslov prvaka

Ott Tänak dirka za drugi naslov. Foto: Guliverimage Od 11 voznikov treh ekip s tovarniško podporo se bo tako vseh dirk udeležila le šesterica. Edini od teh, ki že ima naslov svetovnega prvaka, je Estonec Ott Tänak, ki je leta 2019 slavil s Toyoto. Zmagovalec 19 dirk prvenstva WRC se je po letu pri M-Sport Fordu vrnil k Hyundaiu. Že enajsto sezono pa bo za Hyundai peljal Belgijec Thierry Henry. Za zmagovalca 19 dirk smo že večkrat zapisali, da je večno drugi. Oziroma tretji. Podprvak je bil namreč kar petkrat, v zadnjih treh sezonah pa tretji v skupnem seštevku. Ob odsotnosti Rovanperäja ima letos najboljšo priložnost do zdaj. Če je 35-letnik ne bo izkoristil letos ... Nekaj podobnega velja za Valižana Elfyna Evansa. Ima osem zmag, v zadnjih štirih letih pa je bil trikrat podprvak. Je prvi adut Toyote.

Elfyn Evans je prvi adut Toyote, tisti, ki jim bo skušal pridirkati dirkaški in konstruktorski naslov. Foto: Guliverimage

Toyota kljub delni odsotnosti zadnjih dveh prvakov ostaja favoritinja v obeh seštevkih. Japonska tovarna, njen dirkaški oddelek sicer na Finskem vodi nekdanji dirkač Jari-Matti Latvala, lovi četrti konstruktorski naslov zapored. To so v dosedanji 50-letni zgodovini relija dosegle le tri velike znamke relija, Lancia, Citroen in Volkswagen. "Naš cilj bo ubraniti naslov v konstruktorskem seštevku. Vemo, da bo težko, saj je vedno, a ta cilj Toyoti veliko pomeni," je pred začetkom prve dirke dejal Latvala. Potrdil je, da bo Evans deležen največ podpore ekipe. "Rad bi mi mu sporočil, da ne sme čutiti pritiska, da osvoji naslov med posamezniki. Naj gre samo na cesto in dirka." Na četrtkovi ogrevalni hitrostni preizkušnji relija Monte Carlo je bil drugi, za Tänalom in pred Neuvillom.

Tovarniški vozniki WRC 2024:



M-Sport Ford: Gregoire Munster* in Adrien Fourmaux*

Hyundai: Esapekka Lappi, Dani Sordo, Ott Tänak*, Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville*

Toyota: Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta*, Elfyn Evans*, Kalle Rovanperä



*Nastop na vseh dirkah, drugi so na izbranih.

Nova dirkaška posadka za M-Sport

M-Sport Ford ima novo dirkaško postavo. Adriena Fourmauxa. Foto: Guliverimage Pri Hyundaiu si bosta tretji dirkalnik delila Finec Esapekka Lappi in Norvežan Andreas Mikkelsen. Oba sta v preteklosti že dokazala, da sta lahko zelo hitra. Mikkelsen, ki dirka ta konec tedna, se po nekaj letih vrača v dirkalnik najmočnejšega razreda WRC (oziroma Rally1). Pred leti je z Volkswganovo tovarniško ekipo, ki se je sicer hitro umaknila, dobil tri dirke. Povsem nov dirkaški dvojec pa ima britanska ekipa M-Sport, ki že leta nastopa s Fordovimi dirkalniki in nekaj tovarniške pomoči. Belgijec z luksemburško dirkaško licenco Gregoire Munster in Francoz Adrien Fourmaux sta največji uganki leta. Zmage na najvišji ravni še nimata.

Največ zmag na reliju Monte Carlo:



9 – Sebastien Ogier

8 – Sebastien Loeb

4 – Jean Trevoux, Sandro Munari, Walter Röhrl, Tommi Mäkinen

Nov sistem točkovanja

Glavna in precej nenavadna novost sezone 2024 je nov sistem točkovanja. Uvedli so ga, da dirkači ne bi varčevali s pnevmatikami za zadnjo hitrostno preizkušnjo (tako imenovani power stage), ki prinaša dodatne točke. Največ točk bodo tako po novem delili že za vrstni red po odpeljanih sobotnih hitrostnih preizkušnjah (za prvih deset), manjši del za končni vrstni red (za prvih sedem) in po starem točke za prvih pet na zadnji hitrostni preizkušnji.

Nov točkovni sistem WRC 2024:



Za vrstni red po soboti: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1

Za končni vrstni red v nedeljo: 7-6-5-4-3-2-1

Za power stage: 5-4-3-2-1