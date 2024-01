Toni Mulec je uspešno dokončal svoj drugi reli Dakar. Lani je osvojil 24. mesto med motoristi, letos 15. in tako izpolnil svoj cilj, da pride med najboljših 20. Pa mu je v zadnjih dneh manjkalo precej energije, saj je zbolel. V razredu rally2 (brez tovarniške podpore) je osvojil končno peto mesto. "Trideset kilometrov pred koncem so se mi ulile solze, tako da sem še komaj videl pred sabo. Preplavljali so me mešani občutki: od zadovoljstva, olajšanja, do hude utrujenosti, veselja, ponosa."

Carlos Sainz Foto: Guliverimage Letošnji vzdržljivostni reli Dakar se je končal v Janbuju, potem ko so dirkači na dveh in štirih kolesih prevozili zadnjih 175 kilometrov hitrostne preizkušnje in 153 kilometrov dolgo povezovalno etapo. Veteran med vozniki Španec Carlos Sainz starejši, njegov sin Carlos Sainz mlajši dirka v formuli 1, je že četrtič zmagal na Dakarju in pri 61 letih postal najstarejši zmagovalec te preizkušnje, ki je potekala po puščavskih brezpotjih Savdske Arabije.

Sainz, dvakratni svetovni prvak v reliju (1990, 1992), je imel skoraj zagotovljen uspeh, ko je njegov najbližji tekmec Sebastien Loeb v četrtkovi predzadnji etapi več kot eno uro obstal v puščavi. Loeb je tekmovanje končal na tretjem mestu, drugo mesto je osvojil Belgijec Guillaume de Mevius. Loeb, devetkratni svetovni prvak v reli prvenstvu WRC, je sicer dobil zadnjo etapo pred de Meviusem, a torej še tretjič zapored ostal brez tako želene skupne zmage. Imel je preveč tehničnih težav, Sainz pa praktično nobene.

Sebastien Loeb je tudi tretje leto zapored zaradi številnih težav ostal brez zmage. Foto: Guliverimage

Brabec drugič slavil med motoristi

Ricky Brabec Foto: Guliverimage Zadnjo etapo med motoristi je dobil Argentinec Kevin Benavides, kar pa ni vplivalo na razplet na vrhu. Med motoristi je Američan Ricky Brabrec ohranil dobrih deset minut naskoka pred Rossom Branchem iz Bocvane. Francoz Adrien van Beveren je osvojil svoje prve zmagovalne stopničke v reliju in zasedel tretje mesto. Njegov zaostanek je znašal nekaj več kot 12 minut.

Brabec se je leta 2020 zapisal v zgodovino, ko je postal prvi Američan, ki je osvojil krono, vendar je bil prav tako navdušen nad ponovljenim dosežkom na tej zahtevni preizkušnji. "Ko sem prečkal ciljno črto, me je zmrazilo," je dejal. "Še vedno nimam besed, kako se počutim, razen tega, da je bila vožnja gladka, ekipa je bila neresnična. Ne vem, kako smo sestavili tako popoln Dakar, nikoli nisem padel."

Mulec: "Trideset kilometrov pred koncem so se mi ulile solze"

Toni Mulec je osvojil končno 15. mesto oziroma peto mesto v razredu rally2. Foto: Guliverimage Zadovoljen pa je tudi Toni Mulec, ki je s 15. mestom v absolutni kategoriji ter s petim v razredu rally2 dosegel svojo najboljšo uvrstitev na tem tekmovanju. Na 12., zadnji etapi, je bil tretji v rally2, kar pomeni, da je tri etape končal na stopničkah tega razreda, kamor uvrščajo voznike brez tovarniške podpore oziroma tiste, ki ne nastopajo na svetovnem prvenstvu. "Težko mi je ubesediti občutke, ki se mi porajajo ob prihodu v cilj. Danes je bil še en nor dan tega norega Dakarja. Na štartu sem se lomil med občutki odgovornost ter željo, da še kaj iztisnem iz sebe in dirkam na vse ali nič. A etapa je bila zelo hitra, dirkaška, zato na njej ni bilo več mogoče narediti razlike, le napako," je po prihodu v cilj povedal Korošec.

Zadnji kilometri so bili za Korošca zelo čustveni. Foto: Guliverimage

"Ko sem na 105. kilometru zapeljal na plažo, pa so mi popustile vse zavore. Začutil sem adrenalin cilja, dobil kurjo kožo. Sentinell mi je piskal, ker sem šel 160 kilometrov na uro, kar je najvišja dovoljena hitrost. Trideset kilometrov pred koncem so se mi ulile solze, tako da sem še komaj videl pred sabo. Preplavljali so me mešani občutki: od zadovoljstva, olajšanja, do hude utrujenosti, veselja, ponosa. Močno upam, da sem ljudem nekaj povrnil, da so ponosni name," je dejal 38-letni Korošec. "Ta cilj je bil zame povsem drugačen kot lanski, še tisočkrat bolj čustveno nabit, saj sem bil pred tremi meseci še preveč polomljen, da bi se mi Dakar zdel sploh dosegljiv."

Drugi slovenski motorist na dirki Mariborčan Simon Marčič je po še tretji tehnični težavi v ponedeljek dokončno priznal poraz in odstopil.

Simon Marčič na svojem desetem Dakarju ni videl ciljne črte. Foto: Denis Janežič