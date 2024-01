Sainz in Brabec na pragu zmage, Mulec pa 15. mesta

Carlos Sainz med avtomobilisti in Ricky Brabec med motoristi sta le še etapo oddaljena od zmage na reliju Dakar. Za 61-letnega Španca bo to četrta zmaga na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu, skoraj 30 let mlajši Američan pa ima možnost ponoviti uspeh iz 2020, ko je postal prvi Američan z zmago na Dakarju. Toni Mulec bo očitno končal na 15. mestu v generalnem seštevku motoristov in tako precej izboljšal svoj lanski dosežek, ko je bil 24.