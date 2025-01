Reli Monte Carlo, dramatični trenutki, da ti kar zaledeni kri #video

Avtomotošportno leto se že desetletja začenja z relijem Dakar in se v tretjem tednu nadaljuje z relijem Monte Carlo. Ta ima že več kot stoletno zgodovino, ko ni manjkalo spektakularnih nesreč, neverjetnih preobratov in mojstrskih drsenj skozi zavoje najboljših voznikov sveta. Sportalova nedeljska rubrika Skok v športno preteklost je priložnost, da se spomnimo nekaj najbolj dramatičnih trenutkov z relija Monte Carlo. Oglejte si jih v videoposnetku in o njih več preberite v naslednjih vrsticah.

Reli Monte Carlo poteka od leta 1911, a so v prvih desetletjih v prvi vrsti vozili proti kneževini, da bi svetu predstavljali inovacije s področja avtomobilizma, Monte Carlo pa bi se krepil kot mondena turistična destinacija. Od leta 1973 je dirka na sporedu januarja kot prva na koledarju svetovnega prvenstva. Šele od sredine 90. let 20. stoletja pa poteka po današnjem formatu, ko prav vse hitrostne preizkušnje vozijo na zavitih, ozkih in občasno tudi poledenelih ali zasneženih gorskih cestah nad Monte Carlom. In tako nepredvidljiva in precej zahrbtna podlaga je razlog za to, da je to ena najzahtevnejših preizkušenj za voznike relija na svetu. Drame tako ne manjka.

Kako so vsi drugi sploh živi?!

Ko gledamo posnetke najspektakularnejših nesreč v zgodovini relija Monte Carlo, se dejansko vprašamo, kako so ti vozniki in sovozniki sploh živi. Vsi vendarle niso, a dejansko je bila med tekmovalci doslej samo ena smrtna žrtev. To je bil francoski voznik Francis Malaussene leta 1990.

Nesreča Romana Kreste in njegovega sovoznika Jana Tomaneka bi se res lahko končala tragično. Leta 2002 je Čeh med zaviranjem pred eno od serpentin na gorski cesti izgubil nadzor nad svojo škodo octavio (sam je priznal, da je enostavno prepozno stopil na zavoro), zaletel se je ob kamnito-betonski zid, ki se je porušil, na drugi strani pa je bil globok prepad, a tudi drog! Ob tega se je ujel dirkalni avtomobil in tako Čeha vendarle nista z dirkalnikom vred zgrmela več sto metrov v globino. Sedemdeseti reli Monte Carlo se je za takrat najmlajšega voznika na prvenstvu končal, a najpomembneje: brez poškodbe.

Adrien Fourmaux na reliju Monte Carlo 2022 Foto: Guliverimage Dvajset let pozneje pa je Adrien Fourmaux dejansko zgrmel po strmem pobočju navzdol. S svojo ford pumo je bil prehiter, na desnem zavoju je zadel ob desno bankino, od katere ga je odbilo in prekotalilo prek strehe. A avtomobil se na cesti ni ustavil, zdrsnil je po bregu navzdol in se še nekajkrat prekotalil, več deset metrov globoko. Avtomobil je bil povsem raztreščen. Cela je ostala samo t. i. dirkačeva kletka. Oba s sovoznikom Alexandrom Corio sta ostala nepoškodovana. Lep dokaz, kako varni so moderni dirkalni avtomobili. Nekaj podobnega se je leta 2021 zgodilo Teemuju Suninenu. Ob veliki hitrosti je na mokri cesti zadel v bankino na levi strani ceste, prevrnilo ga je in zdrsel je po desnem bregu med drevesa navzdol.

Pri 160 kilometrih na uro zletel s ceste in podrl večjo smreko

Ott Tänak na reliju Monte Carlo 2020 Foto: Guliverimage Najbolj dih jemajoča nesreča z relija Monte Carlo pa je brez dvoma nesreča Otta Tänaka in sovoznika Martina Järveoje s četrte hitrostne preizkušnje dirke leta 2020. Ko je zmagovalec 21 dirk zadel grbino ob cesti, je njegovega hyundaija dobesedno katapultiralo. Pri veliki hitrosti (več kot 160 kilometrov na uro) ga je dvakrat preobrnilo in po zraku je padel po pobočju navzdol. Pri tem je dirkalnik podrl še večjo smreko. "Zadela sva grbino, ki je med ogledom trase nisem videl. Bila sva prehitra. Po prvi grbini sva že bila na napačni liniji, na drugi pa naju je odneslo. Nesreča se je zgodila pri visoki hitrosti. Varnostna kletka je opravila svoje delo. Vesel sem, da sem tukaj in nisem poškodovan. Sprednji in zadnji del dirkalnega i20 je bil povsem izmaličen."

Tako blizu senzacionalni zmagi

Gilles Panizzi na cestah nad Monte Carlom leta 1999 Foto: Guliverimage Na reliju Monte Carlo je res težko zmagati. Moraš biti izvrsten voznik, imeti nekaj sreče in še zares konkurenčen dirkalnik. Gilles Panizzi ga leta 1999 ni imel. Bil je zasebnik z leto staro subaru imprezo. Po petih hitrostnih preizkušnjah je vodil pred šest sekund pred najboljšim dirkačem 90. let Tommijem Mäkinenom (mitsubishi lancer Evo VI). Francoz je dobil tudi šesti brzinec, nato pa izbral napačne pnevmatike za popoldanski del dirke. Izgubil je sekundo, nato pa se še na t. i. črnem ledu zavrtel in s poškodovanim dirkalnikom končal dirko. Legendarni Finec je sploh prvič dobil reli Monte Carlo, nato ga je še trikrat, tistega leta pa je četrtič in tudi zadnjič postal svetovni prvak.

Poledeneli odseki so na reliju Monte Carlo zares zahrbtni, saj voznik nikoli ne ve, kje ga čakajo. Tudi najboljši v takih pogojih niso odporni na napake. Leta 2005 sta zmagovalec desetih dirk za svetovno prvenstvo Petter Solberg (subaru impreza) in dvakratni prvak in zmagovalec 30 dirk Marcus Grönholm (peugeot 307) na hitrostni preizkušnji prek legendarnega prelaza Turini v istem zavoju na ledu izgubila nadzor nad svojim avtomobilom. Norvežan je odstopil, Finec je sicer lahko nadaljeval, a ostal brez zmagovalnega balkona.

Prišel je samo za zabavo, vendar je uničil tekmece

Sebastien Loeb na dirki samo za zabavo Foto: Guliverimage Tistega leta je s citroën xsaro svojo tretjo od osmih monaških zmag dosegel devetkratni svetovni prvak Sebastien Loeb. Tudi z 80 zmagami najuspešnejši voznik relija vseh časov se je od aktivnega dirkanja poslovil leta 2012, ko je imel 38 let. V naslednjih letih se je sicer še vrnil na kakšno dirko, tudi leta 2015 s citroënom DS3. Ko so ga takrat vprašali, zakaj mu je bilo sploh treba priti, je z nasmehom odgovoril: "Za zabavo. Sem dirkač, že nekaj časa nisem bil v pravem dirkalniku." V sezoni 2014 ni odpeljal nobene dirke, leta 2013 samo štiri (dve je zmagal). To je bila njegova 169. dirka v svetovnem prvenstvu. In kaj se je zgodilo? Že na uvodnem nočnem brzincu je dobesedno uničil konkurenco. Ko je prečkal ciljno črto, je bil od takrat vodilnega Tänak hitrejši za kar 22 sekund! Angleška komentatorja sta bila povsem iz sebe, še novinar, ki je pobiral izjave v cilju hitrostne preizkušnje, ni mogel skriti navdušenja. Štiridesetletniku se sploh ni zdelo, da je tako hiter. Francoz dirke sicer na koncu ni dobil, saj se je najprej zavrtel na sedmi hitrostni preizkušnji, nato pa na osmi zadel večjo skalo in izgubil šest minut. Osvojil je osmo mesto.

Ko si je Ogier začel tlakovati pot med legende

Sebastien Ogier na svoji prvi dirki s volkswagen polom Foto: Guliverimage Takrat je svojo 25. zmago v svetovnem prvenstvu in tretjo na reliju Monte Carlo dosegel Loebov naslednik Sebastien Ogier. Ta je danes z devetimi zmagami najuspešnejši dirkač v zgodovini relija Monte Carlo. Ko je zmagal prvič leta 2009, sicer ta reli ni štel za točke svetovnega prvenstva. Kljub vsem zmagam pa je bil morda še najbolj navdušujoč trenutek Ogierja na tej dirki iz leta 2013. Sezono 2012 je izpustil, da je pomagal Volkswagnu pri razvoju novega reli dirkalnika. Nihče ni zares vedel, kaj pričakovati od volkswagen pola januarja 2013 na reliju Monte Carlo. Na prvi hitrostni preizkušnji je nekajkrat široko drsel skozi nekoliko zasnežene zavoje, a skozi cilj pripeljal skoraj štiri sekunde hitreje od Loeba. Volkswagen je tako na svoji prvi hitrostni preizkušnji na svetovnem prvenstvu dosegel prvo zmago. Dirko je sicer dobil Loeb, Ogier pa je bil drugi. A to je bil le začetek štiriletne premoči Ogierja in Volkswagna, ko je dosegel 31 zmag in štiri naslove svetovnega prvaka.

"Popolnoma noro!"

Dramatičnih zgodb z relija Monte Carlo res ne manjka, a izpostavimo še eno, morda najbizarnejšo, ki pa bi se lahko končala tragično. Na eni od hitrostnih preizkušenj dirke iz leta 2014 si je organizator privoščil velik spodrsljaj. Manj kot sto metrov za letečim ciljem, za nepreglednim zavojem, je postavil ciljno cono, kjer se dirkači ustavijo ob komisarjih in televizijski ekipi za prve izjave. Občutno preblizu, saj je bil asfalt za piko na i še moker! Mads Östberg (citroen DS3) je v zadnjem hipu močno zavrl in zapeljal desno na travo ter se na mokrem in blatnem travniku ustavil šele z vrtenjem. Zatem je bil v enak manever prisiljen še Ogier. "Popolnoma noro! Bili so takoj za ciljno črto," se je jezil francoski voznik.