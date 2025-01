Neuville doživlja moro, Ogier mojstrsko v vodstvo #video

Po četrtkovih treh hitrostnih preizkušnjah uvodnega relija svetovnega prvenstva je vodil branilec lovorike Thierry Neuville (Hyundai), nakar je Belgijec naredil napako v petek dopoldne. Široko ga je zaneslo v enem od zavojem, ob trku pa je poškodoval zadnje levo vzmetenje. Tako je izgubil skoraj dve minuti (v cilj je pripeljal z na pol odpadlim kolesom). Na četrti hitrostni preizkušnji sta svoj dirkalni avtomobil lovila tudi Sebastien Ogier (Toyota) in Ott Tänak (Hyundai). Osemkratni svetovni prvak je bil blizu temu, da obtiči v jarku ob cesti tudi na šestem brzincu, napako pa je naredil tudi Estonec in izgubil vsaj 15 sekund. Po polovici petkovega dirkanja je vodil Elfyn Evans (Toyota), a le 1,5 sekunde pred Ogierjem in 6,2 pred Adrienom Fourmaxjem (Hyundai). Razlike so bile res majhne, saj so manj kot pol minute zaostajali še Gregoire Munster (M-Sport Ford), Tänak in Kalle Rovanperä (Toyota).

Poglejte, kaj se je zgodilo prvaku Neuvillu:

This is how Friday unravelled for our defending champions… 🤯#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/xJTQ5ju85l — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 24, 2025

Reli Monte Carlo, po deveti od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +12,6

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) +14,2

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +38,5

5. Ott Tänak (Hyundai) +47,3

6. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +1:33,7

7. Takamoto Katsuta (Toyota) +1:37,7

8. Sami Pajari (Toyota) +3:32,9

9. Thierry Neuville (Hyundai) +3:58,6

Sebastien Ogier Foto: Guliverimage Popoldne je dva od treh brzincev dobil Ogier in prevzel vodstvo. Na delno poledenelih cestah je vozil z odliko. Povedel je 12,6 sekunde pred ekipnim tekmecem Evansom. Francoz ta konec tedna dirka za že 10. zmago na tej ikonični dirki. "Dober zaključek dneva. Moral pa sem se zelo potruditi. Dopoldne nisem imel dobrega občutka, nisem našel ritma. Ampak zadnji dve hitrostni preizkušnji sta bili pa res dobro." Še dve sekundi več za njim zaostaja Adrian Fourmaux ob svojem debiju za Hyundai. Dvakratni svetovni prvak Rovanperä ima z 38,5 sekunde že nekaj večji zaostanek. Nove težave pa za Neuvilla, ki je zaradi predrte pnevmatike izgubil še dve minuti.