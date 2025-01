Ogier prvi pritisnil na plin, a tudi prvi naredil napako #video

Reli Monte Carlo, ki na ozkih asfaltnih in pogosto poledenelih cestah nad kneževino poteka že več kot sto let, je najbolje začel najuspešnejši dirkač na tej dirki, Francoz Sebastien Ogier (Toyota). Ta je prav iz Gapa, kjer je servisna cona prve od letos 14 dirk za svetovno prvenstvo. Osemkratni svetovni prvak, ki bo tudi letos odpeljal le nekaj dirk, je bil najhitrejši na prvi in drugi hitrostni preizkušnji, nakar je na tretji izgubil več kot 20 sekund. Zavrtelo ga je, imel je veliko sreče, da ni nasedel v jarek ob cesti.

Early drama for home hero Ogier on SS3 👀#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/ozc8rjk8t3 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 23, 2025

Po prvem dnevu vodi prvak Neuville

Thierry Neuville Foto: Guliverimage Po prvem dnevu dirkanja tako vodi aktualni svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki je bil na vseh treh brzincih drugi najhitrejši. Ima dve sekundi zaostanka za Valižanom Elfynom Evansom (Toyota), ki je dobil tretjo hitrostno preizkušnjo. Tretji Toyotin adut za zmago in tudi prvi kandidat za naslov prvaka, Finec Kalle Rovanperä, na šestem mestu zaostaja že skoraj 44 sekund. Lani je odpeljal samo nekaj dirk, letos bo znova vse, da bi tretjič postal svetovni prvak. V petek sledi naslednjih šest brzincev, skupaj pa jih bodo do nedelje opoldne odpeljali 18.

Reli Monte Carlo, po tretji od 18 hitrostnih preizkušenj:



1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Elfyn Evans (Toyota) +2,0

3. Sebastien Ogier (Toyota) +12,8

4. Ott Tänak (Hyundai) +27,0

5. Adrien Fourmaux (Hyundai) 30,0

6. Kalle Rovanperä (Toyota) 43,9

7. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +48,8

8. Takamoto Katsuta (Toyota) +53,3