Ogier na izjemen način do jubilejne 10. monaške zmage

Sebastien Ogier je še desetič dobil reli Monte Carlo. Foto: Guliverimage Nova sezona svetovnega prvenstva v reliju, ki jo sestavlja 14 dirk, se je začela na spektakularen način. Spisala pa se je še zgodovina. Pred zadnjo hitrostno preizkušnjo relija Monte Carlo (t.i. "power stage") v dolžini 18 kilometrov so manj kot minuto za vodilnim Sebastienom Ogierjem (Toyota) zaostajali štirje vozniki: drugi Elfyn Evans (Toyota), tretji Adrien Fourmaux (Hyundai), Ott Tänak (Hyundai) in Kalle Rovanperä (Toyota). Ogier je svojo 62. zmago v svetovnem prvenstvu in 10. na Monteju potrdil z najboljšim časom zadnjega brzinca. Vrstni red na tem pa je bil identičen končnemu vrstnemu redu na dirki: drugi Evans, tretji Fourmaux, četrti Rovanperä in peti Tänak. Aktualni prvak je bil skoraj osem sekund hitrejši od Finca in je tako skočil s petega na četrto mesto.

Začetek nedeljskega dirkanja na Monteju je bil sicer zelo dramatičen, saj sta po trčenjih odstopila Gregoire Munster (M-Sport Ford) in Takamoto Katsuta (Toyota). Tako se je aktualni svetovni prvak Thierry Neuville (Hyundai), ki je po dveh večjih težavah že v petek izgubil vse možnosti za zmago, prebil na šesto mesto.

Disaster for Katsuta on the opening stage of Sunday 😔#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/Y3lMXfUpNo — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 26, 2025

Reli Monte Carlo, končni vrstni red:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +18,5

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) +26,0

4. Kalle Rovanperä (Toyota) +54,3

5. Ott Tänak (Hyundai) +59,0

6. Thierry Neuville (Hyundai) +5:44,2



WRC, skupni seštevek (1/14):



1. Sebastien Ogier (Toyota) 33 točk

2. Elfyn Evans (Toyota) 26

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) 20

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 18

5. Ott Tänak (Hyundai) 11

6. Thierry Neuville (Hyundai) 9

Poleg točk za končni vrstni red in za prvih pet na zadnji hitrostni preizkušnji se od letos delijo še dodatne točke za najboljših pet na nedeljskih brzincih. V nedeljo je bil najhitrejši Evans, Rovanperä drugi in Ogier tretji. Seštevek vseh treh komponent po prvi dirki sezone pomeni, da vodi Ogier s 33 točkami, a Francoz ne bo kandidiral za naslov prvak, saj bo nastopil le na izbranih dirkah. V najboljšem položaju je tako s 26 točkami Evans, sledita mu Fourmaux z 20 in Rovanperä z 18.