Mulec takoj za najboljšimi, nato pa zanj visoka kazen

Kraljevska šesta etapa je potekala v dveh delih z vmesno nočitvijo sredi Velike Arabske puščave in brez pomoči ekip. Pri motoristih je zmagal Francoz Adrien Van Beveren (Honda). Najbolje je opravil že prvi del šeste etape, ko je do mesta za prenočevanje prišel najhitreje. V petek je delo dokončal, po skupno 758 kilometrih pa je imel nekaj več kot štiri minute prednosti pred tekmeci. Najbolj se je približal Avstralec Toby Price (KTM), tretji je bil Američan Ricky Brabec (Honda).

Toni Mulec Foto: Rally Zone Toni Mulec je odpeljal svojo najboljšo etapo na Dakarju doslej. Za najhitrejšim je zaostal dobrih 40 minut in tako dosegel 11. čas, kar je za voznika brez tovarniške podpore izjemen uspeh. V razredu rally2, kjer štejejo voznike, ki ne nastopajo v svetovnem prvenstvu, je bil celo drugi. Je pa dve uri po koncu etape prišla informacija, da je dobil šest minut kazenskega pribitka. Kazen ga je doletela, ker je v hitrostno območje pripeljal oziroma kar priletel s precej višjo hitrostjo od dovoljene.

Tako je etapo uradno končal na 15. mestu med vsemi motoristi in na šestem v razredu rally2. "Včasih slaviš, včasih se česa naučiš. Prvo polovico relija sem končal z visoko kaznijo. Pričakujem, da bom v drugem tednu relija nadoknadil izgubljeno," je na družabnih omrežjih v prvi izjavi zapisal Korošec. V skupnem seštevku je po šesti etapi vendarle napredoval z 19. na 16. mesto. Za vodilnim Brabecom zaostaja dve uri in štiri minute. V razredu rally2 pa je skupno šesti, brez kazni bi bil že četrti.

Simon Marčič Foto: Denis Janežič Drugi slovenski motorist na dirki Simon Marčič je v četrtek uničil menjalnik in bil prisiljen še drugič na letošnjem Dakarju odstopiti. V cilj je njega in motor pripeljal helikopter. Mariborčan po tiho upa, da bo do nedelje uspel najti rezervne dele in popraviti motor, da bi vendarle lahko odpeljal preostalih šest etap. V soboto je na dirki prost dan.

Med avtomobilisti je bil najboljši nekdanji svetovni prvak v reliju Sebastien Loeb. Član ekipe Prodrive Hunter je premagal Španca Carlosa Sainza (Audi) za dve minuti. Zadnji je prevzel vodstvo v skupnem seštevku, medtem ko je lanski zmagovalec Katarec Nasser Al-Attijah izgubil praktično vse možnosti za obrambo naslova. Zaradi težav z volanskim mehanizmom je zaostal dve uri in 45 minut. Že v prvi polovici etape je nastop na Dakarju končal do tedaj vodilni v skupni razvrstitvi, Savdijec Jazeed Al-Rajhi, ki se je prevrnil na eni od sipin in povsem uničil svojo Toyoto.