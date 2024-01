Mulec drugič zapored na stopničkah, Marčič spet dirka

Za dirkači na vzdržljivostnem reliju Dakar je tretja etapa, dolga 733 kilometrov. V konkurenci motoristov je bil najhitrejši Argentinec Kevin Benavides. Toni Mulec je etapo sklenil na 14. mestu v generalni razvrstitvi in na drugem v razredu rally2. Simon Marčič se je po izpuščeni drugi etapi, ko je popravljal v soboto uničen motor, vrnil na dirko in osvojil 62. mesto

Kevin Benavides Foto: Reuters Kevin Benavides (KTM) je s tretjo etapo opravil v štirih urah, 39 minutah in 28 sekundah, za 1:11 minute pa je ugnal Američana Rickyja Brabeca na Hondi. Tretji je bil še en Hondin dirkač, Francoz Adrien Van Beveren, ki je zaostal slabe tri minute. Argentinec je sicer ciljno črto prečkal kot tretji, a je nato napredoval na prvo mesto, saj sta bila Čilenec Pablo Quintanilla (Honda) in Španec Joan Barreda (Honda) dva izmed dirkačev, ki so prejeli kazen zaradi prekoračitve hitrosti na povezovalnem delu.

Toni Mulec (KTM) je po nedeljskem 20. mestu (tretjem v razredu rally2) tokrat še izboljšal rezultat in končal med prvo petnajsterico, za Benavidesom je na 14. mestu zaostal 10:59 minute. V razredu rally2 je to pomenilo drugo mesto, torej druge zaporedne stopničke, za 3:23 minute je zaostal zgolj za Francozom Romainom Dumontierjem.

V skupnem vodstvu je Bocvanec Ross Branch, ki ima dobre tri minute naskoka pred Čilencem Josejem Ignaciom Cornejo Florimom. Od boja za skupno zmago se je poslovil dvakratni zmagovalec relija, Britanec Sam Sunderland (GasGas), zaradi tehničnih težav po zgolj 11 kilometrih tretje etape. V skupni razvrstitvi je Mulec pridobil še nekaj mest in je zdaj na 21. mestu z zaostankom ene ure, desetih minut in 15 sekund.

Foto: Denis Janežič Simon Marčič, ki sobotne prve etape zaradi tehničnih težav ni končal in je izpadel iz boja za skupno uvrstitev, je nedeljsko etapo izpustil in cel dan popravljal motor, v ponedeljek pa je vrnil na dirko in bil 62. (+ 1:39,54). V razredu original, brez ekipe, je bil šesti, slavil je Avstrijec Tobias Ebster. Mariborčanova želja do konca dirke so stopničke, morda zmaga na kakšni od etap v razredu brze ekipe.

Poglejte, kaj vse je moral Marčič popraviti, da se je vrnil na dirko (vir: Denis Janežič):

Loeb trikrat predrl gumo

Sebastien Loeb Foto: Reuters V konkurenci avtomobilistov je bil na ponedeljkovi etapi najboljši Brazilec Lucas Moraes (Toyota), ki je slavil prvo etapno zmago v karieri na reliju Dakar. Z devetimi sekundami zaostanka je bil drugi Šved Mattias Ekström (Audi), še minuto več je na tretjem zaostal Savdijec Jazed Al Rajhi.

V skupnem seštevku je zdaj na vrhu prav slednji, domačin ima 29 sekund prednosti pred Špancem Carlosom Sainzem, tokrat šesti. Tretji Ekström zaostaja že več kot osem minut. Francoz Sebastien Loeb, ki je dan pričakal na tretjem mestu, je trikrat predrl gumo, in ker ni imel več rezervnih je izgubil skoraj 24 minut ter zdrsnil na skupno deveto mesto.

V torek bo na vrsti četrta etapa, dirkače pa čaka 631 kilometrov vožnje.