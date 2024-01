Peterhansel ujel rekorderja Vatanena, zgodila se je že prva hujša nesreča

Osemkratni zmagovalec relija, je 33 zmag zabeležil tudi med motoristi, v motoristični konkurenci je skupno zmagal šestkrat.

"Zmag ne štejem več, je pa lepo, da me ob takih dogodkih, kot je danes, kdo spomni na to. Upam in verjamem, da bom po letošnjem reliju tudi sam najboljši na tej lestvici," je za AFP dejal Stephane Peterhansel, ki je na 470 kilometrov dolgi etapi s svojim audijem 29 sekund hitrejši od rojaka Sebastiana Loeba (Prodrive), tretje mesto pa je zasedel Američan Seth Quintero (Toyota), zaostal je več kot tri minute.

Branilec naslova Nasser Al-Attiyah (Naser Racing) je končal na četrtem mestu, šest minut in 28 sekund za zmagovalcem. Trikratni zmagovalec, Španec Carlos Sainz, drugi v soboto, je na cilj prišel 17 minut in 15 sekund za moštvenim kolegom, a je prevzel vodstvo v generalni razvrstitvi, saj je zmagovalec prve etape Guillaume de Mevius (Toyota) zaostal več kot 26 minut. Domačin Yazed Al-Rajhi (Toyota) se je prebil na drugo mesto.

Španski motorist po padcu v kritičnem stanju Na reliju Dakar v Savdski Arabiji se je zgodila prva hujša nesreča. Ob koncu druge etape je padel španski motociklist Carles Falcon, pri padcu si je poškodoval glavo, zato so ga s helikopterjem v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v Al-Duvadimi. Po podatkih spletne strani španskega časnika As so ga morali reševalci oživljati. Pri tem so bili uspešni, kot poročajo z intenzivne nege bolnišnice je njegovo stanje zaenkrat stabilno. "Na 448, 15 kilometrov pred ciljem, je padel in z glavo močno udaril ob tla. Ob prihodu reševalcev, 16 minut po tem, ki jih je obvestil tekmovalec za njim, ni imel utripa. V bolnišnici opravljajo preiskave, da se ugotovi resnost poškodb. Morali se bodo odločiti, ali ga operirati. Zaenkrat ne vemo, ali ima samo poškodbe glave zaradi udarca, ali je do nesreče prišlo, ker ga je zadela kap. Da je izven življenjske nevarnosti, ne moremo potrditi," je dejal direktor relija David Castera. Falcon je bil po prvi etapi na 79. mestu v skupnem seštevku.

Čilenec Ignacio Cornejo je zmagovalec etape med avtomobilisti. Foto: Reuters Med motoristi so bili etapi najbolj zadovoljni čilski tekmovalci. Etapo je dobil Ignacio Cornejo (Honda), to je bila njegova sedma etapna zmaga na reliju. Pet minut in 59 sekund je za njim zaostal branilec naslova, Argentinec Luciano Benavides (Husqvarna), tretje mesto je z zaostankom šest minut in 12 sekund zasedel njegov rojak in sotekmovalec v ekipi Honde Pablo Quintanilla. Bocvanec Ross Branch (Hero), zmagovalec v soboto, ostaja prvi v skupnem seštevku, čeprav je etapo končal skoraj 12 minut za Cornejem, ki je skupno drugi.

Slovenec Toni Mulec (KTM) je zasedel 20. mesto, njegov zaostanek je znašal 19 minut in 50 sekund. V skupnem seštevku je 24., za najboljšim zaostaja uro in 24 sekund.

Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič včerajšnje prve etape ni končal zaradi tehničnih, tako da ne bo več mogel tekmovati za uvrstitev v skupnem seštevku, ampak bo poskušal doseči čim boljše uvrstitve v posameznih etapah. Danes ni zaveden med rezultati.

Preberite še: