V petek se s prologom začenja 46. reli Dakar. Na najtežji dirkaški preizkušnji na svetu, tako za tehniko kot za človeka, bosta nastopila tudi dva Slovenca, drugič Toni Mulec in že desetič Simon Marčič. V sredo sta uspešno opravila administrativni in tehnični pregled, v četrtek pa še zadnjič trenirala na sipinah v okolici Al-Ule, kjer se začenja 14-dnevna in skoraj osem tisoč kilometrov dolga dirka.

Daniel Sanders Foto: Red Bull Content Pool Reli Dakar, ki že dolgo ne poteka v zahodni Afriki (od leta 1979 do 2007), ampak zadnja leta v Savdski Arabiji (prej 11 let v Južni Ameriki), ni zgolj dirkanje po puščavskih brezpotjih. Na dvakratnem prečenju arabskega polotoka bo še več kamnitih terenov, tudi v gorah, kjer je prav v tem času največ dežja v celotnem letu. Lani jih je tako pošteno premočilo in prezeblo. Po petkovem prologu voznike na motorjih, v avtomobilih, tovornjakih in buggyjih čaka 12 etap, maratonska šesta v dveh dnevih, ko tudi vozniki z ekipami ne bodo imeli pomoči mehanikov. Te že tako ali tako nimajo motoristi v razredu original, ki so na celotni dirki prepuščeni sami sebi.

Marčič je v Savdski Arabiji končal vse Dakarje

Simon Marčič Foto: Denis Janežič Med njimi je Mariborčan Simon Marčič, ki je letos dobil status legende Dakarja, saj na dirki nastopa že desetič. Najboljši je bil leta 2021, ko je zaključil na petem mestu v svojem razredu. Lani je dobil eno etapo, a bil zaradi težave na eni od etap s pnevmatiko na koncu šesti. Priprave na Dakar 2024 so zanj potekale dobro, zato si želi prvič na stopničke. "Zadnje štiri Dakarje sem končal, prej treh nisem. Upam, da bom v Savdski Arabiji ostal pri stoodstotnem izkupičku. Če sem se kaj naučil, je to, da je zelo nehvaležno govoriti o rezultatih. Lovim stopničke, to ni skrivnost. Pa seveda želim priti do konca brez težav," je pred odhodom v Savdsko Arabijo povedal Mariborčan. Kako so potekali njegovi zadnji dnevi pred štartom, poglejte v videu in galeriji.

Kako je zadnje dneve pred prologom preživel Simon Marčič (slika: Denis Janežič):

Mulec se spogleduje s prvo dvajseterico

Toni Mulec Foto: Rally Zone V generalni razvrstitvi lahko mnogo višje poseže Toni Mulec, ki je pred letom dni na debiju osvojil 24. mesto. Nastopa v razredu Rally2, torej med vozniki, ki nimajo tovarniške podpore, ki ne tekmujejo v svetovnem prvenstvu. Njegova želja je preboj med 20 najboljših, da torej premaga tudi kakšnega od tovarniških voznikov. Če ne bo tehničnih težav, je tega zagotovo sposoben, saj mu tako dirkaških kot tehničnih izkušenj ne manjka. Pri motoristih gre za dvoboj dveh velikih znamk, to sta KTM in Honda. Branilec naslova je Kevin Benavides, med favoriti za skupno zmago pa je vselej precejšnja gneča. Toby Price, Ricky Brabec, Joan Barreda, Luciano Benavides, Sam Sunderland, Skyler Howes in še kdo so dirkači, za katere skupna zmaga ne bi bila nikakršno presenečenje.

"Pošast še spi," je o svojem motorju pred prologom zapisal Toni Mulec:

Med avtomobilisti spopad legend

Nasser Al-Attijah Foto: Red Bull Content Pool Dakar je tudi poligon za največje avtomobilske proizvajalce, ki na reli pošljejo najboljše, kar premorejo. To velja tudi za dirkače, na reliju ne manjka slavnih imen. Naslov brani Katarec Nasser Al-Attijah, zmagovalec zadnjih dveh izvedb, ki pa je zamenjal moštvo in bo namesto v Toyoti sedel v dirkalniku ekipe Hunter Prodrive. Znova dirka tudi Francoz Sebastien Loeb (tudi on z dirkalnim avtomobilom Hunter Prodrive), nekoč serijski svetovni prvak v reliju, ki pa na Dakarju še čaka na prvo zmago. Veliko od dirke pričakuje Audi, nemška tovarna je v zadnjih letih ogromno vložila v razvoj dirkalnikov. Doslej Nemcem ni uspelo teoretične prednosti spremeniti v uspehe na terenu, letos bodo to skušali spremeniti izkušeni Carlos Sainz, Mattias Ekström in 14-kratni zmagovalec Dakarja Stephane Peterhansel.