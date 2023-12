Niso več "tisti norci, ki nimajo denarja in silijo z glavo skozi zid"

Drugo leto zapored bosta na reliju Dakarja nastopala dva slovenska motorista, za 41-letnega Mariborčana Simona Marčiča bo to deseti Dakar. "Počaščen sem, da mi je uspelo priti do sem. Na začetku sem mislil, da bo to zgodba dveh, treh Dakarjev, a lahko sanjam naprej." Sanja torej o prvih stopničkah v razredu brez ekipe. "Ta razred so oživili tudi medijsko. Prej je bil ta razred bolj razred, v katerem so 'tisti norci, tisti, ki nimajo denarja in silijo z glavo skozi zid'."

Dakar 2024 bo deseti za Mariborčana Simona Marčiča, s tem bo dobil naziv "legenda Dakarja". To uspe le redkim motoristom, še posebej, če nastopajo v razredu original, torej brez ekipe. V tem obdobju je edini, ki je nastopil na vseh. "Mejnik, ki sem ga želel. Jasno lovim tudi zmago ali pa vsaj stopničke v svojem razredu. Počaščen sem, da mi je uspelo priti do sem, do desetega nastopa. Na začetku sem mislil, da bo to zgodba dveh, treh Dakarjev, a lahko sanjam naprej." Svoje prve Dakarje je odpeljal še v Južni Ameriki, zadnji potekajo v Savdski Arabiji. Njegova najboljša uvrstitev je peto mesto v kategoriji brez ekipe in 36. mesto skupno (2021). Šest jih je končal, na treh je odstopil, polomljenih kosti ne šteje več. "Vztrajam. Kaže se dobro delo. Dobro je tudi to, da sem končal zadnje štiri Dakarje, upam, da bom nadaljeval stoodstoten v Savdski Arabiji.

"Dosti bolj prvinsko, pridih avanturizma"

Marčič šestič v cilju Dakarja. Foto: Denis Janežič Lani (2022) je v svojem razredu osvojil osmo mesto, letos (2023) pa šesto (50. v generalni razvrstitvi). Dobil je eno od etap, na eni pa zaradi tehnične napake izgubil več ur in zato izgubil možnost za stopničke v končni razvrstitvi razreda original. Konkurenca v tem razredu je iz leta v leto večja, saj vse več netovarniških voznikov, ki v generalnem seštevku ne uspejo priti na vrh, raje poskušajo v razredu brez ekipe. "Ja, to je velik izziv. Ta razred so oživili tudi medijsko. Prej je bil ta razred označen kot razred, v katerem so 'tisti norci, tisti, ki nimajo denarja in silijo z glavo skozi zid'. Tudi mi tekmovalci, tudi jaz s svojim fotografom Denisom Janežičem in z objavami na družabnih omrežjih, smo naredili veliko za promocijo tega razreda. In so začeli v naš razred prihajati dirkači, ki so se prej vozili med 10, 15 v skupnem seštevku. So pa zdaj naredili tako, da ko zmagaš v razredu original, v tem ne moreš več voziti. To je dobrodošlo. Zgodilo se je namreč, da je trikrat zapored zmagal voznik, ki je bil prej poltovarniški z ekipo. Jaz ostajam tu, ker je dosti bolj prvinsko, ker je pridih avanturizma. Omejen sem z gumami, s časom, z delom, regeneracijo, spim v šotorih. To je pravi Dakar, pravi čar Dakarja." V zadnjih letih ima boljši motor kot nekoč. "Tehnika je šla naprej. Vse je bolj dodelano. Včasih najdem čas za šest ur spanca, kar je luksuz na Dakarju. V Južni Ameriki je bilo to omejeno na tri, štiri ure."

Drugi Slovenec na dirki Toni Mulec, ki nastopa z ekipo in je bil januarja 2023 deveti v razredu Rally2 in 24. skupno, bo pričakovanja pred svojim drugim Dakarjem razkril v petek. Obema pa bomo postavali 30 enakih oziroma podobnih vprašanj in odgovore objavili v soboto zjutraj v obliki dvojnega intervjuja v naši rubriki Sobotni intervju.

Tudi na naslednjem Dakarju nam bo Denis Janežič posredoval atraktivne fotografije Simona na dirki. Foto: Denis Janežič

Letos bo Dakar sicer napornejši kot lani, saj se bodo pomikali s točke do točke (etape in povezovalne etape), samo na zadnjih dveh etapah bosta štart in cilj na isti točki. Na dan bodo tako naredili od 900 do 1200 kilometrov. Sredi dirke jih čaka tudi dvodnevna maratonska etapa v Veliki Arabski puščavi Rub al Khali (11., 12. januar), ko bodo povsem odmaknjeni od sveta, saj bodo vsi tekmovalci sami. Tudi zato, da čim manj ljudi pride v bližino savdskih vojaških baz. Skupaj bodo ob prologu odpeljali 12 etap v 15 dneh. Dakar, ta bo 46., se začne petega januarja v zgodovinskem središču Savdske Arabije, to je Al-'Ula. Cilj bo 19. januarja. Skupaj bodo prevozili okoli 7900 kilometrov (če se izgubiš, jih seveda narediš več), čas pa se bo meril na 4727 kilometrih. Več bo skalnate puščave kot pa samih sipin, ki jih imajo motoristi precej raje.

"Predvsem se bom fokusiral na etapne zmage"

Simon Marčič Foto: Katja Kodba/STA "Če sem se česa naučil, je to, da je nehvaležno govoriti o rezultatu in v svojem razredu in generalno. Jasno si želim oba izboljšati. Lovim stopničke, to ni skrivnost. A tudi lani bi bil lahko boljši, a se mi je podrl ta notranji vložek v gumi in sem izgubil tri ure. Rezultat je bil izgubljen in sem bil na koncu šesti. Predvsem se bom fokusiral na etapne zmage. Če jih bo dovolj, lahko pride tudi rezultat. Predvsem pa je cilj poskušati odpeljati brez težav. Lani je bila serijska napaka vložka, saj je bil nov. Zdaj sem zamenjal znamko."

Sam že pogleduje v prihodnost. Pred dvema letoma je govoril, da bi se nekega dne preizkusil na štirih kolesih. Takrat je mislil predvsem na buggyje, zdaj je živa ideja o nastopu v konkurenci avtomobilistov. Leta 2025 še ne, morda 2026. Prestop z motorja v avtomobil na Dakarju sicer ni tolikšen izziv, saj so motoristi dosti bolj vajeni navigacije v puščavi (letos bodo prvič uporabljali digitalno navigacijo, nič več papirnate). Stephane Peterhansel je denimo nekoč zmagoval z motorjem, pozneje pa z avtomobilom.

Nesutrašno tudi na reli Dakar 2024. Foto: Denis Janežič