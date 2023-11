Mulec bo dokazal, da ni muha enodnevnica

Tudi začetek leta 2024 bo minil v znamenju najtežje vzdržljivostne dirke na svetu, relija Dakar. Šlo bo za 46. izvedbo, peto v Savdski Arabiji. Potekala bo od petega do 19. januarja. V boj s sipinami, več tisoč kilometri brezpotij in svojim motorjem gresta tudi dva Slovenca: drugič Toni Mulec, ki je na letošnjem debitantskem nastopu osvojil 24. mesto v generalni razvrstitvi, in Simon Marčič, ki bo z desetim nastopom v kategoriji brez ekipe dobil naziv legende Dakarja.

Najraje dirka po sipinah. Foto: Rally Zone Toni Mulec se je s svojega prvega Dakarja domov na Koroško vrnil s skupnim 24. mestom oziroma z devetim v kategoriji reli 2, eno od etap pa je celo končal na osmem mestu. Prav s številko 24 bo dirkal na svojem drugem Dakarju, ki se začenja petega januarja 2024. "Začel bom, kjer sem končal, a opremljen z neprecenljivimi izkušnjami, o katerih dakarski zelenec lahko samo sanja," sporoča Mulec. "Prenesti te dragocene izkušnje iz mojega prvega Dakarja v prakso je naloga, ki se je zelo veselim in se obenem zavedam njene odgovornosti. Reli Dakar je bil zame namreč že v samem startu večletni projekt. V Savdsko Arabijo se tako ne odpravljam le z željo po izboljšanju rezultata, temveč po nadaljevanje zgodbe, ki je letos januarja dala krila mnogim ljudem."

"Z roko na 'gasu' širim pozitivo in pozitivne vrednote"

Tonijeva štartna številka. Foto: Dakar Rally "Verjamem, da svet potrebuje resnične zgodbe brez filtrov, v katerih se ne cedita le med in mleko, zato pa je junak v njih za trud na koncu nagrajen. Tu sem, da z roko na 'gasu' širim pozitivo in pozitivne vrednote," dodaja motorist s Koroške. "Z lahkim srcem obljubljam, da bom iz sebe iztisnil vse in še več. Obenem vsem, ki bi se radi pridružili moji zgodbi sporočam, da je za to še čas, da nisem muha enodnevnica in da naš skupni projekt Dakar nima roka trajanja. Tja se bom vračal, dokler bo to le mogoče."

Peta izdaja Dakarja v Savdski Arabiji se bo začela petega januarja s prologom v Aluli, se po šestih etapah ustavila v Rijadu na dnevu počitka, nato pa prestavila do cilja na obali Rdečega morja 19. januarja. Za večino dakarskih tekmovalcev bo novost letošnje izdaje 48-urna krono etapa. Ko bo prvi dan tega maratona ura odbila štiri popoldne, se bo dirkač moral ustaviti v najbližjem bivaku in to brez podatkov o rezultatih, naslednji dan ob sedmi uri pa bo nadaljeval svojo pot.

Trasa relija Dakar 2024. Foto: Dakar Rally

Marčič po postal legenda Dakarja

S številko 56 pa bo na svojem že desetem reliju Dakar januarja nastopal Simon Marčič. Mariborčan na dirki nastopa sam, brez ekipe in si bo zato z desetim nastopom priboril status dakarske legende. V zadnjih dveh letih je več časa preživel v Dubaju, da bi bil še bolje pripravljen na vse izzive te najtežje vzdržljivostne puščavske dirke. Doslej je v cilj pripeljal šestkrat (nekajkrat je odstopil s precej resnimi poškodbami) in bil najboljši 36. v generalnem seštevku oziroma peti v razredu brez ekipe leta 2021.