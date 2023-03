"Domov se vračam bolj moder, predvsem pa cel"

Toni Mulec je januarja na svojem prvem reliju Dakar v skupni konkurenci motoristov osvojil 24. mesto in navdušil tako sovaščane iz Legna kot številne Slovence, ki spremljajo najtežjo vzdržljivostno dirko na svetu. Zdaj se je prvič preizkusil še na dirki Puščavski izziv v Združenih arabskih emiratih. "Moj rezultat je, da se domov vračam bolj moder, predvsem pa cel. Vesel sem, da bom lahko končno začel podakarsko rehabilitacijo in treninge. In seveda že sanjam o naslednji dirki – za zdaj še ne vem, kako do tja, a sanje niso prepovedane," iz Abu Dabija sporoča Mulec.

Utrinki Tonija Mulca iz Abu Dabija (foto: RallyZone):

Dirko s petimi etapami je končal na skupnem 11. mestu, četrtem v svojem razredu Rally 2. Če mu ne bi večkrat zmanjkalo bencina, če ne bi imel na zadnji etapi težav z menjalnikom, bi bil uvrščen še višje. Zmaga v absolutni kategoriji je šla v roke Francoza Adriana Van Beverena, medtem ko je zmagovalec kategorije Rally 2 postal Tobias Ebster. "Na dirki sem se naučil veliko novih stvari, predvsem pa sem se naučil sprejeti stvari takšne, kot so. Ko delaš toliko kilometrov na dan, se tebi in motorju lahko marsikaj zgodi. Moj cilj je bil, da v sipinah postanem samozavestnejši in zanesljivejši. Na dirki sem doživel le dva zdrsa, resnega padca pa nobenega. Menim torej, da sem svoj cilj izpolnil, zato se domov vračam miren in zadovoljen," je še povedal Korošec.