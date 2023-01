Nasser Al-Attiyah in sovoznik Mathieu Baumel sta zmagovalca med avtomobilisti. Foto: Reuters Naser Al Atijah je ubranil lansko zmago na najtežjem vzdržljivostnem reliju na svetu in slavil petič po letih 2011, 2015, 2019 in 2022. S tem je med avtomobilisti zdaj na drugem mestu večne lestvice. Pred njim je le Francoz Stephane Peterhansel, ki je slavil osemkrat. Peterhansel je tudi med motociklisti slavil šestkrat in ostaja rekorder s skupno 14 zmagami. Po 14 etapah je imel Katarec uro in 20 minut naskoka pred Francozom Sebastienom Loebom. Ta je sicer na letošnji dirki postavil rekord po zaporednih etapnih zmagah. Šest jih je dobil med osmo in 13. etapo.

Kevin Benavides si je zmago priboril šele na zadnji etapi. Foto: Reuters Za Kevina Benavidesa je zmaga druga v karieri, potem ko je bil najboljši že leta 2021. Argentinec je v zadnjo, 14. etapo, ki je potekala od Al Hofufa do Damama, začel z 12 sekundami zaostanka v skupnem seštevku za Avstralcem Tobyjem Priceom. Po 136 kilometrih hitrostne preizkušnje pa je Avstralca premagal za 55 sekund in tako v skupnem seštevku zmagal s prednostjo le 43 sekund. Toni Mulec je zadnjo etapo končal na 23. mestu, Simon Marčič pa je bil 70.

Reli Dakar, 2023, končni vrstni red:



Motoristi:

1. Kevin Benavides (Arg/KTM) 44:27:20

2. Toby Price (Avs/KTM) +0:43

3. Skyler Howes (ZDA/Husqvarna) +5:04

4. Pablo Quintanilla (Čil/Honda) +19:02

5. Adrien van Beveren (Fra/Honda) +20:30

6. Luciano Benavides (Arg/Husqvarna) +22:42

...

24. Toni Mulec (Slo/Husqvarna) +5:20:29

50. Simon Marčič (Slo/Husqvarna) +14:18:58



Avtomobilisti:

1. Naser Al Atijah/Matthieu Baumel (Kat/Fra/Toyota) 45:03:15

2. Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (Fra/Bel/Bahrain) +1:20:49

3. Lucas Moraes/Timo Gotschalk (Bra/Nem/Overdrive) +1:38:31

4. Giniel de Villiers/Dennis Muphy (JA/Toyota) +2:29:12

5. Henk Lategan/Brett Cummings (JA/Toyota) +2:36:23

6. Martin Prokop/Viktor Chytka (Češ/Orlen) +3:40:44

Mulec: Po tolikšnem trudu je zdaj vse poplačano

Toni Mulec Foto: Rally Zone "Zelo sem vesel, da sem prišel do cilja brez poškodb. Bilo je nekaj zapletov, a povsem gladko ne more nikoli iti," je bil v cilju navdušen Mulec, ki je v prvem poizkusu Dakar uspešno končal in tako dobil kolajno, ki jo dobi vsak, ki pride v cilj. "Ves trud je poplačan. Toliko je bilo vloženega truda, da sem sploh prišel sem. To je težko opisati. Da sem sam Dakar zaključil, je velika stvar, a največ šteje podpora od doma. Ta medalja ni samo moja, je naša, vaša, za Slovenijo, za vse, ki ste me podpirali."

Več tednov je zbiral sredstva, da si ga je sploh lahko privoščil. Na koncu pa s pomočjo nizozemske ekipe HT Rally Raid in 450-kubičnim reli motorjem znanke Husqvarna osvojil 24. mesto v skupni razvrstitvi. Po skoraj 14 etapah in skoraj 50 urah dirkanja na čas je za zmagovalcem zaostal štiri ure in pol. V razredu Rally 2 je zasedel končno deveto mesto.

Marčič: Naslednje leto se vrnem močnejši

Simon Marčič je v Savdski Arabiji končal vse štiri Dakarje. Foto: Denis Janežič Že devetič pa je na Dakarju nastopil Marčič, ki je znova dirkal v najtežji kategoriji − original (brez ekipe). V cilj je prišel šestič. Lanskega dosežka, ko je bil skupno 36. in peti v razredu brez ekipe, sicer ni izboljšal. S štartno številko 50 je dirko končal na 50. mestu, v razredu original pa je bil šesti. Je pa v tem razredu dobil eno od etap, kar je zanj lep dosežek.

"Jaz sem vesel, da sem ponovno končal dirko, četrtič zapored. V Savdski Arabiji imam stoodstoten izkupiček. Žal pa sem tisti dan, ko sem izgubil vložek v pnevmatiki, izgubil preveč, da bi se lahko boril za prva mesta. A sem vseeno vesel. Dobra popotnica za naprej. Čaka me trdo delo, a naslednje leto se vrnem močnejši," je ob prihodu v cilj misli strnil Marčič, pri čemer je mislil na peto etapo, ko je 100 kilometrov zaradi predrte pnevmatike dirkal po platišču..

Simon Marčič v cilju in na sipinah največje puščave na svetu (foto: Denis Janežič):

1 / 16 2 / 16 3 / 16 4 / 16 5 / 16 6 / 16 7 / 16 8 / 16 9 / 16 10 / 16 11 / 16 12 / 16 13 / 16 14 / 16 15 / 16 16 / 16

Reli Dakar sicer prirejajo vse od leta 1979, zadnje štiri izdaje pa so organizirali v Savdski Arabiji. Reli bo po besedah direktorja preizkušnje Davida Castere v Savdski Arabiji vsaj še naslednjih nekaj let.