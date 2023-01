Mulec padel v luknjo med sipinami, a v hudih bolečinah dirka naprej

Dirkači so na vzdržljivostnem reliju Dakar končali 11. etapo med Šajbo in puščavo Rub'al Kali z 275 kilometri hitrostne preizkušenj. Med motoristi jo je dobil Argentinec Luciano Benavides. Toni Mulec je dirkal v hudih bolečinah, a etapo vseeno sklenil na 26. mestu z zaostankom 19 minut in 21 sekund. Drugi Slovenec Simon Marčič je bil tokrat 40., v konkurenci brez ekipe pa tretji.

Toni Mulec Foto: Rally Zone Zaradi slabe internetne povezane se v sredo Toni Mulec z dirke ni oglasil, v četrtek pa pred štartom sporočil, da je doživel zelo boleč padec. Padel je v luknjo med sipinami in dobesedno zgrmel v prazno. Padel je z motorja, rabil nekaj časa, da je lahko nadaljeval dirko in naprej vozil v hudih bolečinah.

V bivaku ga je pregledal zdravnik in mu dal protibolečinsko terapijo, obenem pa ugotovil, da je pravi čudež, da je takšen padec preživel brez večjih poškodb. Za srečo v nesreči se Toni lahko zahvali svoji vrhunski fizični pripravljenosti. "Grem do cilja, pa kar bo, bo. Ne vem sicer, kako bom vozil, ker me vse boli, a bom stisnil zobe," je dejal pred četrtkovo etapo. In jo nato uspešno pripeljal do cilja.

Argentinec Luciano Benavides je hitrostno preizkušnjo s prednostjo minute in 38 sekund dobil pred Avstralcema Danielom Sandersom in Tobyjem Priceom (+1,56). V skupnem seštevku motociklistov je vodstvo spet prevzel Američan Skyler Howes, ki ima 28 sekund prednosti pred Priceom ter dve minuti in 44 sekund pred starejšim bratom današnjega zmagovalca Kevinom Benavidesom. Tekma za naslov v konkurenci motoristov je tako pred zadnjimi tremi preizkušnjami in ciljem v Damamu še zelo tesna.

Luciano Benavides se je med motociklisti najbolj izkazal v 11. etapi. Foto: Reuters

Toni Mulec je v skupnem seštevku eno mesto izgubil in je zdaj 27., za vodilnim Howesom pa zaostaja štiri ure, 45 minut in dve sekundi. Simon Marčič, ki je v četrtkovi etapi zaostal za slabih 38 minut, je pridobil še eno mesto in je 53. z zaostankom 12 ur, 23 minut in 22 sekund. V razvrstitvi original (brez ekipe) pa Marčič ostaja šesti.

Loeb dobil etapo, skupno krepko za Katarcem

Sebastien Loeb zaostaja za vodilnim Katarcem v skupnem seštevku za več kot poldrugo uro. Foto: Reuters V konkurenci avtomobilistov sta bila v 11. etapi najhitrejša Francoza Sebastien Loeb in Guerlain Chicherit, ki je zaostal za dve minuti in 16 sekund. Deset sekund počasnejši je na tretjem mestu končal švedski dirkač Mattias Ekström.

Za razliko od motoristov je boj za zmago pri avtomobilistih bolj ali manj že odločen. Katarec Naser Al-Atijah in branilec lanske zmage ima v skupni razvrstitvi več kot eno uro in 20 minut prednosti pred Brazilcem Lucasom Moraesom. Današnji zmagovalec Loeb pa na tretjem zaostaja nekaj več kot uro in pol.

Petkova etapa, s 183 km hitrostnih preizkušenj, bo potekala od puščave Rub'al Kali oziroma prazne četrtine (angl. Empty Quarter) nazaj do Šajbe.