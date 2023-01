Toni Mulec je bil 30. na sredini 10. etapi relija Dakar, ki je potekala od Harada do Šajbe s 114 kilometri dirkanja na čas (povezovalni del pa je bil dolg 624 kilometrov). Za Rossom Branchem iz Bocvane, ki je dobil etapo, je zaostal 16 minut in 55 sekund. V etapi je bil drugi Francoz Adrien Van Beveren (+0:21), tretji pa Južnoafričan Michael Docherty (+0:30). Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič je etapo končal na 39. mestu (+24:03), je bil pa Mariborčan najhitrejši na etapi v razredu original.

Toni Mulec Foto: Rally Zone Skupno vodstvo je prevzel Argentinec Kevin Benavides, ki je bil na etapi četrti, minuto za Branchem. Benavides bo poskušal še drugič po letu 2021 zmagati v končnem seštevku Dakarja. Na drugem mestu je do zdaj vodilni Skyler Howes iz ZDA, ki štiri etape pred koncem zaostaja minuto in 29 sekund. Tretji je Avstralec Toby Price z dvema minutama in desetimi sekundami zaostanka.

Mulec, debitant na Dakarju, je ostal 26., za Howesom pa zaostaja štiri ure, 29 minut in 19 sekund. Marčič je pridobil eno mesto in je v skupni razvrstitvi 54. z zaostankom 11 ur, 49 minut in 16 sekund. Med vozniki brez ekipe pa pred zadnjimi štirimi etapami ostaja šesti, več kot uro za petim in štiri ure za tako želenim tretjim mestom. To je tako za Marčiča nedosegljivo.

Loeb dobil četrto etapo na letošnjem Dakarju

Sebastien Loeb Foto: Reuters

Med avtomobilisti je drugo etapo zapored in skupno četrto na letošnji izvedbi dobil devetkratni svetovni prvak v reliju, Francoz Sebastien Loeb. V skupnem seštevku je tretji. Prepričljivo vodi branilec lanske zmage, Katarec Naser Al-Atijah. Njegov brazilski sotekmovalec v ekipi Toyote Lucas Moraes je drugi z uro in 21 minutami zaostanka, Loeb zaostaja še 16 minut več.