Iz puščave na sneg: gasilski špalir za junaka Dakarja

Po dolgi poti domov (zamudil je letalo v Istanbulu) je v noči na torek v domači Legen nad Slovenj Gradcem prišel junak Dakarja Toni Mulec. V torek popoldne so mu pred gasilnim domom pripravili sprejem, na katerem seveda ni manjkalo glasnih motorjev, čestitk in objemov.

Toni Mulec je na reliju Dakar nastopil prvič in v skupnem seštevku končal na 24. mestu. Po osnovni "dirkaški izobrazbi" je motokrosist, a se v zadnjem obdobju posveča enduru in vzdržljivostnim dirkam. Lani je uspešno nastopil v Maroku, s tem pa dobil pravico nastopa na Dakarju. Glavni izziv je bil, kot je povedal, ne tekmovalni, ampak kako finančno pokriti projekt. Med drugim so mu pomagali tudi navijači z zbiranjem sredstev na spletni platformi. Na dirki je nastopil z nizozemsko ekipo HT Rally Raid.

"Ko prideš skozi cilj, ko končaš Dakar, vsi pravijo, da bo prišel tisti občutek ... Ampak največ mi je pomenilo, ko sem vzel v roke telefon in videl vsa sporočila in podporo. Ali pa danes, ko so me prišli pozdravit. To daje poseben čar. Najtežja tekma je bila tista predtekma. To lahko tudi jaz potrdim. Zbiranje sredstev pred dirko je najtežje in ko si na štartu, že zmagaš," je ob vrnitvi domov dejal Mulec. Sprejem so mu pripravili pred gasilskim domom na Legnu, pred tem pa so v sicer precej drugačnem okolju, kot ga je bil navajen zadnje tedne, v sneženju, gasilci zanj zagnali tudi špalir z vodnimi curki.

Foto: STA Nekaj dni po koncu dirke je bil že čas, da je razmislil o tem, kaj je dosegel. A je izpostavil, da glavni cilj na takšnih dirkah ni sam rezultat, ampak predvsem to, da reli končaš. "O tem reliju razmišljam drugače kot o drugih. Vsak dan, ko sem prišel v cilj, je bil že dosežek. Tega se najprej nisem zavedal, šele na koncu, ko veš, da moraš priti skozi cilj. Na Dakarju ne moreš tekmovati za rezultat ali z drugimi, ampak sam s seboj. Toliko nevarnosti je, toliko stvari gre lahko narobe."

"Hitrosti so ogromne, terena ne poznaš, pri veliki hitrosti gledaš še potno knjigo in veliko stvari ne vidiš. To sem mi je zgodilo na sipini, težko je vse predvideti. Ponavadi si vzameš nekaj časa za premislek. A še preden sem šel na letalo, sem se zalotil, da sem razmišljal, kaj bom popravil na naslednjem Dakarju. Želja je, je pa pogojeno s financami," je ob koncu že namignil o ciljih v prihodnosti.

Daljši intervju s Tonijem Mulcem bomo na Sportalu objavili konec tedna.

Na Dakarju je letos nastopal tudi Simon Marčič, že devetič. V kategoriji brez ekipe (original) je bil šesti.