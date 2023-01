Kako preživeti Dakar, če si za vse sam #video

Simon Marčič Foto: Denis Janežič Za Simona Marčiča je bil to deveti reli Dakar, šesti, ki ga je pripeljal do cilja. Vedno je tekmoval v najbolj prvinskem razredu, ki se imenuje original. Tukaj dirkači tekmujejo brez pomoči ekipe, sami popravljajo motor po odpeljani etapi, spijo v šotorih, imajo omejeno oskrbo z rezervnimi deli in pnevmatikami. Takšen način dirkanja je zahteven že sam po sebi, še posebej pa v puščavskih razmerah Savdske Arabije. In Simonu Marčiču se je zgodilo marsikaj.

V videu poglejte, kakšni izzivi so na Dakarju doleteli Marčiča:

Foto: Denis Janežič Dakar je bil letos še dodatno zahteven zaradi mraza. Spali so v dvojnih spalnih vrečah, eno jutro so celo odstranjevati led z vetrobranskih stekel. Dežja je bilo toliko, kot ga v Savdski Arabiji ne pomnijo. Hudourniki so dodobra spremenili tekmovalno traso, ena etapa je bila zato za motoriste celo odpovedana.

Teden po dirki, ko je strnil svoje misli, Marčič sporoča, da je zadovoljen s šestim mesto v razredu original in s 50. mesto med vsemi motoristi. Če ne bi bilo predrte pnevmatike, je prepričan, da bi bile na dosegu tudi stopničke v razredu brez ekipe.

Naslednje leto bo postal legenda Dakarja

Marčič na sipinah največje puščave na svetu Rub' al Khali Foto: Denis Janežič

Z objavo tega videa pa Mariborčan obenem napoveduje začetek priprav svojega desetega štarta na najtežji dirki na svetu. Naslednje leto mu bo organizatorja podelil prav poseben naziv Legenda Dakarja. Tega prejmejo vsi tekmovalci, ki desetkrat stojijo na štartu te izjemne fizične in mentalne preizkušnje.