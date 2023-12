Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toni Mulec se šele danes zaveda, kako dober rezultat je dosegel na svojem prvem reliju Dakar: 24. mesto v skupni razvrstitvi. "Zaradi nevarnosti, ki so vsak dan prežale name." Zdaj odhaja na svojega drugega. "Izboljšati želim lanski rezultat. Priti med 20 bi bila lepa številka." Kot testni voznik motorjev KTM, Husqvarna in GasGas dobro pozna tako razlike med motorji kot tekmovalci.

Korošec Toni Mulec je svoj prvi Dakar končal na 24. mestu v skupni razvrstitvi. Foto: RallyZone Simon Marčič na reli Dakar v kategoriji voznikov brez ekipe odhaja v prvi vrsti na veliko avanturo, drugi slovenski motorist na najtežji vzdržljivostni dirki na svetu Toni Mulec pa bo z nizozemsko poltovarniško ekipo Bas World KTM Racing Team napadal tudi čim boljši rezultat v skupni razvrstitvi. "So profesionalni mehaniki, mehaniki, ki so zaposleni čez vse leto. Vedo, kaj delajo, poznajo motor, imajo ogromno izkušenj iz sveta relija. Ekipa bo še številčnejša, mislim, da nas bo v ekipi kar deset tekmovalcev. Upam, da bodo mehaniki naredili svoje delo, da ne bo tehničnih težav."

Na svojem prvem Dakarju januarja 2023 je bil 24. (deveti med vozniki v kategoriji Rally2, torej med vozniki, ki ne nastopajo na svetovnem prvenstvu). "Vedno bolj se zavedam tega rezultata. Ko sem se vrnil, se mi je zdel v redu, a sem si želel boljšega. Šele zdaj vidim, da je bil zelo dober, zelo uspešen Dakar. Zaradi nevarnosti, ki so vsak dan prežale name. Mislim, da je bilo tudi veliko sreče. Bo dobra popotnica za novi Dakar. Veliko sem se naučil, veliko sem izkusil."

Toni na savdskih sipinah. Foto: Rally Zone Pravi, da bo Dakar 2024 še zahtevnejši, da je trasa najtežja po letu 2007. In ne samo zaradi dvodnevne maratonske šeste etape sredi največje puščave na svetu Rub Al Khali. "Že prvi dnevi bodo dolgi. Veliko kilometrov bo, dolge etape, predvsem pa težke. Ne bo toliko mivke, še več bo kamnite puščave. Prevozili bomo Savdsko Arabijo v diagonali, tja in nazaj." Nevarnosti bodo nanje znova prežale vsak dan, zato v napovedih ostaja nekoliko previden. "Izboljšati želim lanski rezultat. Priti med 20 bi bila lepa številka. Vem, koliko je razlike med tekmovalci. Sem tudi eden redkih, ki vem, koliko je razlike v motorjih. In zato se zavedam, kako težko bo priti med 20. A če bo vse po načrtih ... Uvrstitev med 20 bi bila super."

Obema Slovencema na Dakarju 2024, Toniju Mulcu in Simonu Marčiču, smo postavili 30 enakih oziroma podobnih vprašanj, ki ju v obliki dvojnega intervjuja objavimo to soboto zjutraj v naši rubriki Sobotni intervju.

Pokrovitelji za prizadeto Koroško: V znak zahvale so na motorju

Toni Mulec Foto: Lili Pušnik / STA V Savdsko Arabijo bo odletel 31. decembra, 5. januarja ga čaka prolog in nato 12 dolgih etap, skupaj s povezovalnimi etapami skoraj 7.900 kilometrov (4.727 kilometrov vožnje na čas). "Če bomo imeli srečo, bomo zaključili 19. januarja. Upam, da ne prej," je v smehu povedal 38-letni Korošec, ki bo imel na motorju tudi nekaj pokroviteljev, ki niso donirali za njegov nastop na Dakarju, ampak za v poplavah prizadeto njegovo Koroško. Predvsem gre za pokrovitelje, ki so bili z njim že na prvem Dakarju. "V znak zahvale so na motorju, na dresu. Vesel sem, da je šel denar ljudem, ki res potrebujejo pomoč."

Misli Tonija Mulca pred odhodom na reli Dakar: