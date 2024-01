Mulec: Sipine so mi dale vetra, za eno sem trdo pristal

Za neustrašnimi vozniki na vzdržljivostnem reliju Dakar je peta etapa, ko so imeli več kot 500 povezovalnih kilometrov do 118 kilometrov dirkanja na čas čez največjo puščavo na svetu. Malo kilometrov, a veliko nevarnosti. To je izkusil tudi Toni Mulec, ko je za eno od sipin trdo pristal in bo najverjetneje še jutri čutil bolečine. Je pa vseeno zadržal 19. mesto v skupnem seštevku.

Toni Mulec, ki na reliju Dakar nastopa drugič, je na peti etapi zasedel 21. mesto med vsemi vozniki in osmo med vozniki razreda rally2 (kjer nastopajo vozniki brez tovarniške podpore oziroma tisti, ki ne dirkajo v svetovnem prvenstvu). V skupnem seštevku je Korošec zadržal 19. mesto v generalnem seštevku in peto v rally2. Pa čeprav se mu je na sipinah zgodil boleč padec in je moral ob vrnitvi v bivak na zdravniški pregled.

"Sama hitrostna etapa je štela le 118 kilometrov, a so se zdeli kot neskončnost. Sipine so mi dale vetra, saj je bila neugodna difuzna svetloba, zaradi katere je nemogoče predvidevati, ali je teren mehak ali trd, kje so obrisi sipin in podobno. Že na začetku etape sem malo preveč skočil čez eno takšnih nevidnih sipin in precej trdo pristal. Nisem padel, sem pa za kar nekaj časa izgubil ritem, ki je za vožnjo v mehkem pesku bistvenega pomena. Upam, da moje telo ni utrpelo preveč mikro poškodb in da mi jutri ne bo treba štartati z bolečinami," je iz Savdske Arabije sporočil Mulec.

Mariborčan Simon Marčič, ki na svojem desetem Dakarju ne tekmuje več v skupni razvrstitvi, je bil na tokratni etapi skupno 55. (+ 21:05), šesti pa v razvrstitvi 23 voznikov v razredu brez ekipe.

Pablo Quintanilla Foto: Guliverimage Devet minut hitreje od Mulca je kot najhitrejši peto etapo končal Pablo Quintanilla iz Čila. Ross Branch iz Bocvane se je s šestim mestom vrnil na vrh skupnega seštevka, vodilni pred etapo Ignacio Cornejo pa je zaradi tehničnih težav izgubil več kot šest minut. Zdaj je Čilenec drugi z dobro minuto zaostanka.

Petkratni zmagovalec Nasser Al-Attiyah iz Katarja je dosegel prvo etapno zmago med avtomobilisti na letošnji dirki. Vodstvo je zadržal domačin Yazeed Al-Rajhi. Sredin zmagovalec, za katerega je bila to 48. etapna zmaga na Dakarju, pa je skočil na drugo mesto. Razlika med njima je dobrih devet minut.

Nasser Al-Attiyah je prišel do svoje prve etapne zmage letos, skupno že 48. Foto: Reuters

Sledi dvodnevna maratonska etapa v Veliki Arabski puščavi

Puščava Rub al Khali Foto: Reuters V četrtek zjutraj se začne dvodnevna etapa v osrčju Prazne četrti, tako imenovani 48-urni krono, ki je novost letošnje izdaje. Da bi reli Dakar čim bolj približali njegovi izvorni različici, se je organizator odločil za maraton starega tipa - ko bo ura odbila štiri popoldne, se bo dirkač moral ustaviti v prvem najbližjem bivaku, kjer bo dobil le šotor in minimalen obrok hrane, medtem ko ne bo na voljo nikakršnih informacij glede rezultatov. V petek zjutraj se bo etapa nadaljevala v verigah sipin, ki jih bodo občasno prekinila suha slana jezera (chott). Etapa bo iz dirkačev iztisnila zadnje atome moči, a jih nato v soboto čaka dan počitka.