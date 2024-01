"Z glavo sem zadel v navigacijo, a sem še v enem kosu" #video

Toni Mulec je šesto dvodnevno maratonsko etapo relija Dakar začel kot 19. motorist skupnega seštevka. V sredo je ohranil to mesto, pa čeprav je v cilj prišel precej pretresen. Zdaj se nam je javil iz Savdske Arabije in sporočil, da je z njim vendarle vse v redu. "Na žalost sem skočil čez eno sipino, za katero nisem predvideval, da je odsekana. Tukaj sem izgubil nekaj časa, saj sem z glavo zadel v navigacijo. Za zdaj sem še vedno v enem kosu in to je najpomembneje za naprej." V zgornjem videu poglejte, kako je doživel prvih pet etap na svojem drugem Dakarju.

Toni Mulec Foto: Rally Zone Na reliju Dakar v Savdski Arabiji se dogaja najtežja etapa, Dakar, kot je bil nekoč v Afriki. Gre za dvodnevno maratonsko etapo v Veliki arabski puščavi, ko bodo tudi vozniki, ki sicer imajo ekipo, sami prespali v šotoru sredi puščave, torej brez stika s svojimi mehaniki in maserji, brez prave večerje, brez telefona in brez podatkov o uvrstitvi. Skupaj s povezovalno etapo bodo prevozili 766 kilometrov, od tega se čas meri na kar 532 kilometrih. "Skoraj 600 kilometrov čistih sipin v dveh dneh. Ko bo ura odbila štiri popoldne, se bo moral vsak tekmovalec ustaviti v najbližjem bivaku od šestih, tam bo dobil en obrok (organizator temu pravi survival portion, kar ne obeta nič dobrega) in šotor. Table z rezultati ne bo, tudi kopalnic ne bo. Le zdravniška ekipa," je pred štartom te etape na družbenih omrežjih zapisal Toni Mulec, ki po uvodnih petih etapah zaseda 19. mesto v skupni razvrstitvi motoristov in peto v svojem razredu rally2.

Velike hitrosti na sipinah so vendarle največji užitek relija Dakar, pritrjuje Korošec. Foto: Rally Zone

"Veliko je bilo odrezanih sipin"

Nikoli ne veš, kaj sledi za sipino: ali bo odrezana ali položna. Foto: Rally Zone Na sredini etapi je bil Mulec 21. med vsemi vozniki in osmi v rally2, a v prvi izjavi redkobeseden, saj mu je ena od sipin dala vetra, kot se je sam izrazil. Sprva smo se kar malo zbali, kaj se je zgodilo, saj je moral tudi na pregled v mobilni zdravniški center. Pred štartom maratonske etape se nam je z dobrimi novicami oglasil iz Savdske Arabije. Z njim ni nič hujšega. "Sipine so bile zelo zahrbtne. Vozili smo jih v drugo smer. Veliko je bilo odrezanih sipin, za katere ne moreš vedeti, ali bodo položne ali odrezane. In tudi letos sem na žalost skočil čez eno sipino, za katero nisem predvideval, da je odsekana. Tukaj sem izgubil nekaj časa, saj sem z glavo zadel v navigacijo. A sem se poskušal čim hitreje sestaviti. Nekaj časa sem potreboval, da sem se spet zbral. Do konca sem našel tempo in sem popravil napake z začetka. Za zdaj sem še vedno v enem kosu in to je najpomembneje za naprej." Že na lanskem Dakarju, njegovem prvem, se mu je zgodil podoben padec v luknjo.

V videu nam Toni Mulec razloži, kaj se mu je zgodilo na peti etapi:

"Z rezultatom sem zelo zadovoljen"

Želi ostati med 20. Foto: Rally Zone Korošec na svojem drugem Dakarju stopnjuje tempo iz etape v etapo, nenazadnje je na drugi in tretji v razredu rally2 že končal na stopničkah. Preboj med 20 najboljših v skupnem seštevku, kar je bila njegova želja na letošnjem reliju, mu je že uspel. "Prve etape so bile zelo dolge, transferji so bili malo krajši. Prvi dan je bila etapa ekstremno težka, tehnično zahtevna. Tudi drugi dnevi so bili težki, a ne tako kot prvi dan, ko je bilo veliko kamenja. Najbolj sem užival v hitrosti, ki je bila drugi, tretji, četrti dan velika, treba je bilo voziti pri veliki hitrosti, po mivki. To je tisto, kar mi gre dobro od rok, zelo uživam," o uvodnih etapah pripoveduje Mulec. Zanj ostaja največji izziv navigacija. Je zelo hiter, njegovo znanje navigacije pa še ni na tej ravni. "In zato delam malo več napak in se lovim, izgubljam čas. Z rezultatom sem zelo zadovoljen." A dirka je še zelo dolga: po dvodnevni šesti etapi sledi prosta sobota in nato še šest zelo dolgih etap, še več tisoč kilometrov arabskih brezpotij.