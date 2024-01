Brutalna etapa: Mulec med najboljšimi, Marčiča drugič reševal helikopter

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva polovica dvodnevne maratonske šeste etape relija Dakar je terjala visok davek. Prevrnil in odstopil je vodilni med avtomobilisti Yazeed Al-Rajhi, brez goriva pa je ostal eden od favoritov med motoristi Pablo Quintanilla. Toliko bolje se je odrezal Toni Mulec, saj je dlje pridirkalo samo 11 voznikov. Je pa dirka očitno končana za Simona Marčiča, saj je uničil menjalnik, ki ga bo sredi puščave težko popravil.

Za udeleženci relija Dakar v Savdski Arabiji je prvi, večji del šeste dvodnevne etape, Toni Mulec pa je znova dokazal, da so težke razmere zanj prednost. Prvi dan izziva, ki ga je organizator poimenoval 48-urni krono bo tekmovalcem ostal v spominu kot fizično najbolj naporen na letošnji dirki. V nevtralizacijski coni so dirkači poročali o skrajno mehkih sipinah, ki zahtevajo velik občutek za drsenje, sposobnost branja puščave in dobro telesno pripravljenost. Največji izziv etape niso bile samo sipine ampak tudi gospodarjenje z gorivom. Da lahko v mehkih sipinah, ko dirkaš na zmago, ostaneš brez kaplje bencina, je na lastni koži izkusil eden izmed favoritov dirke Pablo Quintanilla.

Toni Mulec je od kontrolne točke do točke pridobival mesta in četrtkov del etape zaključil na drugem mestu razreda ter skupnem 12. mestu med motoristi. Ko je ura odbila štiri popoldne, se je vsak od dirkačev ne glede na položaj, moral odpraviti naravnost v najbližji bivak. Vsi, ki tega niso spoštovali oziroma so se izgubili, bo organizator kaznoval s petimi urami časovnega pribitka. Korošec bo prenočil bo v bivaku E, takoj za šestimi najhitrejšimi, ki bodo prenočili v bivaku F. Jutri zjutraj bo skupino E čakalo še 173 kilometrov sipin.

Na 242 šeste etape se je dirka očitno dokončno končala za Simona Marčiča. Uničil je menjalnik. "To je najbrž to. Hvala, ker ste me spremljali. Mislim, da ga ne bo mogoče popraviti. Naslednje leto se vrnem," je iz velike Arabske puščave sporočil Mariborčan, ki ga je tako drugič na letošnjem Dakarju moral rešiti helikopter.

Američan ostaja v vodstvu, med avtomobilisti zablestel Carlos Sainz

V prvem delu tako imenovane "48-urne preizkušnje", kar je novost na letošnjem reliju, je bil najhitrejši francoski motociklist Adrien van Beveren. Ob 16. uri, ko so prireditelji prekinili prvi del dvodnevne "kraljevske etape", je imel Francoz minuto in 21 sekund prednosti pred Američanom Rickyjem Brabcem, ki pa je zadržal vodstvo v skupni razvrstitvi.

V konkurenci avtomobilistov je v polnem sijaju zablestel 61-letni Španec Carlos Sainz. "El Matador", sicer dvakratni svetovni prvak v reliju v letih 1990 in 1992, ima po današnji prvi polovici šeste etape v skupni razvrstitvi več kot 15 minutami prednosti pred moštvenim kolegom iz Audija, Švedom Matthiasom Ekströmom, medtem ko Katarec Nasser Al-Attiyah zaostaja 22 minut, poroča STA.

Današnja preizkušnja se je klavrno končala za doslej vodilnega v skupni razvrstitvi, Savdijca Yazeeda Al-Rajhija, ki se je prevrnil na eni od sipin in povsem uničil svojo Toyoto. Agencije so zapisale, da Al-Rajhi in njegov sovoznik nista utrpela resnih poškodb, na letošnji vzdržljivostni dirki pa več ne bosta nastopila.