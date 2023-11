Trojna zmaga Toyote za piko na i šampionski sezoni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Končano je letošnje svetovno prvenstvo v reliju, ki ga je z drugo zaporedno lovoriko že na predzadnji dirki osvojil Kalle Rovanperä. Zadnjo dirko na Japonskem je dobil Elfyn Evans in tako potrdil končno drugo mesto v skupnem seštevku.

Najmlajši svetovni prvak Kalle Rovanperä je drugič zapored dvignil lovoriko. Foto: Guliverimage Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec zadnjega relija v sezoni za svetovno prvenstvo. Finec Kalle Rovanperä je končal na tretjem mestu. Na prvih treh mestih razvrstitve relija po Japonski so bili vozniki domače Toyote, ki je osvojila ekipni naslov. Evans je namreč slavil pred "upokojencem" Sebastienom Ogierjem, ki je osvojil drugo mesto. Osemkratni prvak je letos odpeljal le nekaj dirk, a vseeno osvojil končno peto mesto v skupnem seštevku.

Največji osmoljenec je kot že tolikokrat Belgijec Thierry Neuville, ki je v petek izpadel iz boja za drugo mesto v seštevku sezone. Voznik Hyundaia se je vrnil v soboto zjutraj, a s skoraj 30 minutami zaostanka za Evansom ni imel več nobenih možnosti. V seštevku sezone je tako končal na tretjem mestu. Neuville je v četrtek zjutraj najhitreje začel. Do šeste hitrostne preizkušnje je bil najbližji zasledovalec vodilnega Evansa, a se je nato zaletel v drevo in izpadel iz boja za zmago.

Tretjič letos Foto: Guliverimage To je bila Evansova tretja zmaga v sezoni. "V razmerah, ki smo jih imeli ta teden, ni bilo lahko, čeprav smo si že po petkovem večeru priborili veliko prednost," je dejal Valižan. Asfaltne ceste so bile namreč zelo spolzke, saj je deževalo, pa še veliko odpadlega listja je bilo na tleh. "Zahvalil bi se ekipi, avto je deloval brezhibno, prva tri mesta so sijajen dosežek za Toyoto."

Svetovno prvenstvo 2024 se začne konec januarja z relijem Monte Carlo.

Reli Japonska, končni vrstni red:



1. Elfyn Evans (Toyota)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +1:17,7

3. Kalle Rovanperä (Toyota) +1:46,5

4. Esapekka Lappi (Hyundai) +2:50,3

5. Takamoto Kucuta (Toyota) +3:10,3

6. Ott Tänak (M-Sport Ford) +3:28,3